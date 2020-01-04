紐約, Jan. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 2 月 9 日至 2019 年 11 月 1 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Exelon Corporation (NASDAQ: EXC) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 14 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=exelon-corporation&id=2137 或致電 Sophie Zhang（免費電話： 800-991-3756)，或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=exelon-corporation&id=2137 。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略以下各項下內容：(1) Exelon 和/或其僱員從事非法游說活動；(2) 上述活動增加了對 Exelon 進行刑事調查的風險；(3) Exelon 子公司 Commonwealth Edison 的部分收入是非法行為的結果，因此不可持續；(4) 因此，Exelon 的公開聲明在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。