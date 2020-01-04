紐約, Jan. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 11 月 7 日期間（簡稱「集體訴訟期間」）購入 Green Dot Corporation (NYSE: GDOT) 股票的股票持有人提出集體訴訟。該訴訟旨在根據聯邦證券法為 Green Dot Corporation 的投資者追討賠償。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 17 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=green-dot-corporation&id=2141 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=green-dot-corporation&id=2141 。

根據該訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或者遺漏披露以下內容：(1) Green Dot 吸引「高價值」長期顧客的策略是以「一次過」顧客為代價；(2) Green Dot 的「一次過」顧客在其舊有業務中代表了重要的收入來源； (3) 因此，Green Dot 的策略是自我破壞；以及 (4) 由於上述原因，被告關於其業務和營運的陳述在所有相關時間均為虛假誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。