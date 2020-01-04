紐約, Jan. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2017 年 3 月 6 日至 2019 年 11 月 13 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 10 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=cintas-corporation&id=2129 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊： http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=cintas-corporation&id=2129 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員發佈虛假和誤導的財務報表，或遺漏披露： (1) Cintas 在收購 G&K 後，從未追蹤傳統的利潤；(2) 公司已按計劃逐步提供優於大市的指導意見（「擊敗和提升」方案）；(3) 未向公眾投資者披露公司多次違反法律；(4) 由於公開和未公開的違法行為，公司的信貸協議可能會受到損害；(5) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均為虛假誤導及/或缺乏合理依據。該訴訟聲稱，當在 Spruce Point 資本管理投資研究報告中披露真相時，投資者會蒙受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。