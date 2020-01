SEOUL, South Korea, Jan. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Următoarea este o declarație din parta HWPL:

Pe data de 28 decembrie, în jur de 50 de lideri religioși remarcabili din Coreea de Sud au emis o declarație comună cu privire la controversele care decurg din discursurile de ură și activitățile antiguvernamentale ale pastorului prezbiterian reverend Jun Kwang-hoon.



Evenimentul a fost organizat de către Federația Creștină Anticorupție și sponsorizată de către Asociația Pan-Religioasă. În declarație, liderii religioși „îl denunță pe pastorul Jeon pentru păcatele comise, precum conflict și divizare socială” din cauza afirmațiilor sale, cum ar fi „Doamne, dacă te amesteci, te voi omorî.”, „Islamul și homosexualitatea sunt boli”, și „Femeile spun cuvintele Satanei.” De asemenea, au fost făcute și alte afirmații discriminatorii la adresa femeilor și a budismului.

În octombrie 2019, pastorul Jun a condus un protest anti-guvernamental și a insistat că Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-In este un spion care „conduce țara în ruină.” Îngrijorările sunt în creștere în legătură cu Consiliul Creștin al Coreei și revendul Jun, deoarece Constituția sud-coreeană prevede separarea religiei și a statului.

Massimo Introvigne, sociolog italian și directorul Centrului pentru Studii asupra Noilor Religii (CESNUR), cea mai mare organizație internațională care cercetează noile mișcări religioase, a subliniat „activitățile Consiliului Creștin al Coreei și ale pastorului Jun Kwang-hoon provoacă îngrijorare la nivel internațional. Pe lângă activitățile politice radicale, Consiliul Creștin al Coreei și pastorul Jun răspândesc intoleranță religioasă în Coreea și în străinătate prin discursul plin de ură și de discriminare asupra grupurilor pe care ei le etichetează drept „eretice.”

„De-a lungul activităților politice, presa occidentală punctează faptul că în urma afirmațiilor anti-sociale, anti-religioase, anti-naționale ale pastorului Jun, acesta poate fi numit un „inamic public”, a afirmat Ven. Hyewon, reprezentantul Summitului Lumii Budiste din Coreea de Sud. (https://www.nytimes.com/2019/11/08/world/asia/jun-kwang-hoon-pastor-.html)

