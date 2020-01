Bestyrelsen for SmallCap Danmark A/S besluttede med virkning pr. d. 7. november 2019 at overgå fra daglig opgørelse og offentliggørelse af indre værdi til månedlig opgørelse og offentliggørelse. Indre værdi vil offentliggøres senest tre børsdage efter et månedsskifte.

Dato Indre værdi, DKK pr. aktie 31/12/2019 10,1 30/11/2019 10,1 31/10/2019 10,1 30/09/2019 9,9 31/12/2018* 20,1

*Den 7. maj 2019 er der udloddet et udbytte på DKK 10 pr. aktie

Følsomheden på den indre værdi af aktier i SmallCap Danmark A/S overfor ændringer i børskursen på aktier i Rias A/S er d.d.:

Børskurs, Rias A/S, d. 30/12/19 Ændring i børskurs af Rias A/S Ændring i indre værdi af SmallCap Danmark A/S DKK 456 +/-10% +/-6,8%

