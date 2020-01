Skjern Bank A/S

January 06, 2020 06:16 ET

 Nasdaq OMX Copenhagen Skjern, 6. januar 2020 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2020 Opjustering og præcisering af forventningerne til 2019 Forventningerne til bankens resultat før skat for 2019 opjusteres til midt i intervallet 160 – 170 mio. kr. som følge af positiv udvikling i bankens aktiviteter i 4. kvartal 2019. Bankens har senest ved fondsbørsmeddelelse nr. 16 den 7. oktober 2019 opjusteret årsforventningerne til intervallet 150 – 160 mio. kr. Årsrapporten for 2019 offentliggøres den 30. januar 2020. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Skjern Bank Per Munck Bankdirektør munck@skjernbank.dk Tlf. 2173 3004





