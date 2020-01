6. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 1/2020

Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Alm. Brand A/S har i perioden 30. december 2019 til den 3. januar 2020 købt egne aktier for samlet 1,6 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.

Samlet er der tilbagekøbt aktier for 190,6 mio.kr. svarende til 81,1 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 177,7 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 88,9 % af dette program.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 1 foretaget følgende transaktioner:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (kr.) Transaktionsværdi

(kr.) 30. december 2019 8.798 59,33 521.985 2. januar 2020 8.798 59,44 522.953 3. januar 2020 8.798 58,94 518.554 Akkumuleret i perioden 26.394 59,24 1.563.493 Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 3.386.117 56,29 190.607.799

Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.366.417 stk. svarende til 2,1 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Detaljerede transaktionsdata

30 December 2019 02 January 2020 03 January 2020 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 8.798 59,33 8.798 59,44 8.798 58,94 TRQX 0 0 0 TRQM 0 0 0 BATE 0 0 0 BATD 0 0 0 CHIX 0 0 0 CHID 0 0 0 Total 8.798 59,33 8.798 59,44 8.798 58,94





30 December 2019 Volume Price Venue Time CET 8.798 59,33 32 59,45 XCSE 20191230 9:01:03.775000 264 59,60 XCSE 20191230 9:36:40.149000 86 59,60 XCSE 20191230 9:36:40.149000 340 59,35 XCSE 20191230 10:17:45.559000 379 59,20 XCSE 20191230 10:50:18.859000 71 59,35 XCSE 20191230 11:36:26.679000 257 59,35 XCSE 20191230 11:36:26.679000 334 59,35 XCSE 20191230 12:19:06.707000 335 59,25 XCSE 20191230 13:19:22.678000 332 59,30 XCSE 20191230 13:58:07.001000 573 59,35 XCSE 20191230 15:49:22.887000 468 59,30 XCSE 20191230 15:51:57.151000 529 59,25 XCSE 20191230 16:07:11.255365 4.798 59,33 XCSE 20191230 16:17:04.860337





02 January 2020 Volume Price Venue Time CET 8.798 59,44 33 59,50 XCSE 20200102 9:03:46.864000 487 59,60 XCSE 20200102 9:54:50.037000 13 59,60 XCSE 20200102 9:54:50.037000 351 59,60 XCSE 20200102 10:37:45.066000 22 59,55 XCSE 20200102 11:00:16.915000 320 59,55 XCSE 20200102 11:03:01.331000 402 59,60 XCSE 20200102 11:50:19.877000 336 59,50 XCSE 20200102 12:44:56.473000 341 59,25 XCSE 20200102 13:33:17.214000 408 59,20 XCSE 20200102 14:30:36.299000 425 59,35 XCSE 20200102 15:23:46.202000 486 59,45 XCSE 20200102 16:09:32.578000 373 59,30 XCSE 20200102 16:32:17.165940 3 59,30 XCSE 20200102 16:32:23.914567 4.798 59,44 XCSE 20200102 16:35:14.702869





03 January 2020 Volume Price Venue Time CET 8.798 58,94 32 59,00 XCSE 20200103 9:01:38.445000 338 59,15 XCSE 20200103 9:45:15.953000 335 58,95 XCSE 20200103 10:11:00.627000 346 58,90 XCSE 20200103 10:45:03.745000 332 58,90 XCSE 20200103 11:34:02.735000 331 58,80 XCSE 20200103 12:15:50.455000 490 58,95 XCSE 20200103 13:29:03.166000 333 58,85 XCSE 20200103 14:24:55.058000 396 59,00 XCSE 20200103 16:00:07.355000 42 58,95 XCSE 20200103 16:02:40.355000 511 58,95 XCSE 20200103 16:02:40.355000 514 58,90 XCSE 20200103 16:12:56.521994 4.798 58,94 XCSE 20200103 16:17:09.249539





