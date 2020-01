캘리포니아 서니 베일, Jan. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SANAN INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD. 고급 화합물 반도체 기술 플랫폼을 갖춘 순수 재생 웨이퍼 파운드리인 Sanan IC는 오늘 RF 마이크로파 및 밀리미터파 회로 설계를 전문으로 하는 영국 기반 디자인 하우스 인 Plextek RFI를 갈륨의 승인 된 리소스로 인정한다고 발표했습니다. 신흥 5G 시장에서 비소 (GaAs) 단일체의 마이크로파 집적회로(MMIC) 설계 서비스 하는 이 협력의 효과는 Sanan IC의 P15EP1 0.15µm 6”GaAs E / D pHEMT 공정 기술를 사용하여 28GHz 스펙트럼을위한 단일칩 표면 실장 패키지 4 채널 5G 밀리미터파 전력 증폭기 (PA)의 Plextek RFI가 최근에 설계 한 것으로 입증되었습니다. Plextek RFI는 최근 영국 베드포드 셔에서 열린 ARMMS (Automated RF and Microwave Measurement Society) 컨퍼런스에서 레퍼런스 디자인을 전시하고 발표했습니다.



Sanan IC의 최고 경영 책임자 인 Raymond Cai는 “5G 인프라 시장이 6GHz 이하에서 밀리미터파 스펙트럼으로 확대됨에 따라 관련 통신 장비에 대한 RF 프론트 엔드 설계 활동이 자연스럽게 증가하고 있다. “Plextek RFI를 공인 설계하는 또 하나의 서비스 파트너로 하여 전세계 고객이 RF 엔지니어링 전문 지식으로 GaAs IC 설계 및 개발 리소스를 보강 할 수 있도록 지원합니다. 우리는 새로 출시된 P15EP1 E / D pHEMT GaAs 공정이 고성능 밀리미터파 응용 분야, 특히 5G 공간에서 널리 채택 될 것으로 기대합니다.”

Plextek RFI의 최고 책임자 인 Liam Devlin은 “5G 인프라의 롤아웃은 고성능 GaAs IC 설계를 요구하는 다양한 밀리미터파 RF 프런트엔드 아키텍처 및 토폴로지에 대한 수요를 발생시켰다. “Sanan IC의 GaAs 기술로서, 소형 다중 채널 전력 증폭기 레퍼런스 디자인에서 알 수 있듯이 고객에게 혁신적인 솔루션 및 설계 옵션을 제공하여 이러한 요구 사항을 해결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 우리는 다른 Sanan IC의 GaAs 프로세스를 활용하고 고성능, 고집적 및 고품질 RF 설계를 위한 미래의 로드맵을 활용함으로써 이러한 성공을 거둘 것으로 기대합니다.”

이 회사의 P15EP1 프로세스는 고성능 6 인치 GaAs pHEMT 기술로, Ft 85GHz, Fmax 155GHz의 E 모드 0.15µm 게이트 길이 트랜지스터와 매우 잘 통합되어 있습니다. 이 프로세스는 밀리미터파 PA 및 LNA 설계에 이상적이며 탁월한 이득, 저잡음 지수 및 넓은 대역폭을 제공하며 단일 다이 로직 구현을 위해 0.5µm E 모드 / D 모드 장치와 결합 될 수 있습니다. 이 기술의 플랫폼은 최대 3 개의 금속 인터커넥트 층을 제공하며, 12 개의 마스크 층과 75μm의 후면 랩핑 두께를 제공합니다. P15EP1 프로세스는 P 모드 GaAs 기술의 일부로, D 모드 트랜지스터, 스위치 및 리미터 용 PIN 다이오드와 같은 다른 옵션을 제공 할 수 있으며 내년 후반에 더 높은 주파수 지원을 위해 더 낮은 프로세스 노드로 확장 될 예정입니다.

회사의 III-V 반도체 기술 제조 플랫폼에 대한 자세한 내용을 보려면 Sanan IC가 이번 주 1월 7일부터 10일사이 라스베가스에서 열린 가전 전시회에서 미팅이 가능합니다.

Sanan IC에 대하여

Sanan Integrated Circuit Co., Ltd. (Sanan IC)는 중국 최초의 6 인치 화합물 반도체 웨이퍼 파운드리로서 전 세계 마이크로 전자 및 광전자 시장에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2014 년에 설립되었으며 중국 푸젠 성 샤먼시에 본사를 두고 있으며 Sanan Optoelectronics Co., Ltd. (SSE : 600703)의 자회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 최신 III-V 화합물 반도체 제조 시설을 통해 GaAs, GaN, SiC 및 InP 파운드리 서비스를 개발하고 제공합니다. Sanan IC는 ISO9001 국제 품질 표준, ISO14001 환경 관리 표준 및 IATF 16949 : 2016 자동차 품질 관리 시스템 (QMS) 표준으로 인증 된 RF, 밀리미터 파, 필터, 전력 전자 및 광통신 시장의 글로벌 커뮤니티에 힘을 다하고 있다. 고급 공정 기술 플랫폼. Sanan IC는 화합물 반도체 혁신을 주도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. www.sanan-ic.com. 이메일 : sales@sanan-ic.com.

Plextek RFI 정보

Plextek RFI는 RFIC, MMIC 및 마이크로파 / mmWave 모듈의 설계 및 개발을 전문으로 하는 영국 기반 디자인 하우스입니다. 이회사는 베이스 밴드에서 100GHz까지의 주파수에서 100 개가 넘는 맞춤형 IC를 설계했으며, 테스트 계측에서 인프라 장비 및 대용량 소비자 무선 장치에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 또한 베어 다이 (RFOW) 및 SMT 패키지 구성 요소를 위한 자체 테스트 시설을 갖추고 있습니다. 이회사의 마이크로 웨이브 및 mmWave 모듈 개발 활동은 라미네이트 기판의 기존 SMT, HDI (High Density Interconnect), 칩 및 와이어, 박막, 후막 및 LTCC를 포함한 광범위한 기술을 포함합니다.

Sanan IC미디어 관계 담당자

Raymond Biagan