REDWOOD CITY, Californie, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic , entreprise de premier plan spécialisée dans les technologies de publicité numérique, a annoncé aujourd’hui le lancement du PubMatic Identity Hub, une solution de gestion des identités indépendante de l’ID d’entreprise. Identity Hub développe le module d’identifiant utilisateur open-source de Prebid, ce qui permet aux éditeurs de monétiser plus facilement par programme et de garantir que les acheteurs peuvent reconnaître et enchérir sur leurs publics souhaités à mesure que les cookies tiers deviennent plus restreints.

L’augmentation des réglementations en matière de confidentialité des consommateurs et des réactions des plateformes technologiques pour bloquer l’utilisation de cookies tiers a entraîné une érosion de l’adressabilité du public. Cela a des conséquences majeures sur l’industrie, réduisant les revenus des éditeurs provenant de la publicité numérique et limitant les performances des campagnes des acheteurs et le retour sur les dépenses publicitaires. Dans ce contexte, l’écosystème de la publicité numérique se démène pour trouver des solutions à ces défis.

« Alors que l’écosystème de la publicité numérique recherche de toute urgence des solutions d’adressabilité adaptées aux consommateurs, l’expansion rapide des choix d’identification crée une complexité croissante. Les acheteurs et les éditeurs ont besoin de moins de confusion, pas plus », a expliqué Ankur Srivastava, directeur de la gestion des produits chez PubMatic. « En étendant le principal code open-source de Prebid, Identity Hub de PubMatic relève ce défi en simplifiant l’utilisation de plusieurs identifiants dans une solution intuitive et facile à gérer. »

Identity Hub est une couche de gestion logicielle intégrée au module d’ID utilisateur de Prebid qui permet aux éditeurs de prendre en charge rapidement et de manière transparente plusieurs ID pour chaque impression d’annonce, garantissant ainsi que les acheteurs peuvent reconnaître l’audience de l’éditeur et enchérir davantage sur son inventaire, maximiser les revenus de l’éditeur et performances de la campagne de l’acheteur. Avec Identity Hub, les éditeurs peuvent :

Tirer parti de toute intégration de module ID utilisateur Prebid existante et future, y compris plus de 10 ID partenaires majeurs tels que IAB DigiTrust, The Trade Desk Unified ID, ID5 et LiveIntent

Gérer l’implémentation et la configuration des identifiants des partenaires via une interface utilisateur intuitive, sans avoir besoin de précieuses ressources pour les développeurs

Suivre la valeur ajoutée de chaque ID de partenaire avec des analyses et des rapports intégrés

Augmenter les revenus publicitaires programmatiques en s'assurant que les acheteurs d’annonces numériques peuvent reconnaître l’audience de l’éditeur et enchérir sur l’inventaire

Identity Hub de PubMatic, une extension d’entreprise du module d’ID utilisateur de Prebid, comprenant une interface utilisateur facile à utiliser, des analyses et une assistance client, est disponible dès maintenant et est pré-intégrée à OpenWrap, la première solution d'encapsulage basée sur Prebid de PubMatic, pour que les éditeurs puissent facilement activer l’outil aujourd’hui en quelques clics. Elle est également disponible en tant que solution autonome pour les éditeurs utilisant d’autres encapsulages d’enchères en temps réel. Pour en savoir plus sur Identity Hub, rendez-vous sur https://pubmatic.com/products/identity-hub/

À propos de PubMatic

PubMatic est une entreprise spécialisée dans la technologie de publicité numérique destinée aux créateurs de contenu de qualité. La plateforme PubMatic permet aux développeurs et aux éditeurs d’applications indépendants de contrôler et de maximiser leurs activités de publicité numérique. En donnant la priorité aux éditeurs, l’approche de PubMatic permet aux annonceurs au travers de formats et de supports publicitaires d’optimiser le retour sur investissement en atteignant et en impliquant leurs publics cibles dans des environnements premium sûrs pour leur marque. Depuis 2006, PubMatic a créé une infrastructure mondiale efficace et reste à la pointe de l’innovation programmatique. Basée à Redwood City en Californie, PubMatic exploite 14 agences et neuf centres de données dans le monde entier.

