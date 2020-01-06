中国杭州市、美国罗克维尔市和福斯特市, Jan. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新年伊始，GlycoMimetics , Inc. （纳斯达克: GLYC）和Apollomics, Inc. 宣布就急性髓系白血病治疗药物Uproleselan和 GMI-1687的中国市场独家开发和商业化权利签署合作许可协议。Uproleselan和 GMI-1687是临床应用前景广泛 的E-选择素拮抗剂，其中Uproleselan在美国已经进入III期临床试验，用于治疗包括急性髓系白血病（AML）在内的血液恶性肿瘤；GMI-1687则是第二代药效更高的产品。

根据协议，Apollomics将支付GlycoMimetics 9百万美元首付款，并按照临床开发、注册、销售里程碑和销售提成支付GlycoMimetics总计约1.9亿美元。Apollomics将获得中国市场（中国大陆、香港、澳门和台湾）的临床开发、生产和商业化销售权利，双方还将联合推进GMI-1687的研发和临床试验。GlycoMimetics保留Uproleselan和GMI-1687在全球其他地区的全部权利。

GlycoMimetics首席执行官Rachel King女士介绍说：“Apollomics拥有经验丰富的管理团队和强大的药物开发能力，而且在美国和中国都有研发和运营实体，是我们在中国市场理想的长期战略合作伙伴。非常期待在Apollomics的推动下，Uproleselan和GMI-1687能够早日进入中国临床，造福中国患者。”

Apollomics首席执行官余国良博士补充道：“冠科美博希望能够立足中国，造福全球，桥连东西方创新。Uproleselan和GMI-1687的创新性很强，应用前景广泛，对我们已有的产品管线是很好的补充，它们在美国的临床试验数据让我们对其在中国的前景也充满信心。”

关于Uproleselan (GMI-1271) 和 GMI-1687

Uproleselan (GMI-1271) 和 GMI-1687是由GlycoMimetics发现和开发的创新药。Uproleselan能阻断E-选择素（骨髓细胞上的一种粘附分子）与血液癌细胞结合，从而阻断骨髓微环境中白血病细胞的耐药机制。它用于治疗复发或难治性成人AML，在美国处于III期临床试验阶段，已获得美国FDA突破性疗法资格。在一项针对新诊断的老年AML患者和复发或难治性AML患者的I/II期临床试验中，与第三方临床试验中的历史数据相比，标准化疗联合Uproleselan治疗的患者获得了比预期更好的缓解率（RR）和总生存期（OS），以及低于预期的诱导相关死亡率。患者对治疗的耐受性良好，不良反应也少于预期。

GMI-1687是一款第二代高效E-选择素拮抗剂，正处于临床前研究阶段。它有望用于皮下（SC）给药，临床应用前景广泛。在临床前研究模型中，皮下注射给药时，GMI-1687具有与Uproleselan相当的活性，而且剂量可以比Uproleselan低约250倍。GMI-1687有望拓展门诊患者使用 E-选择素拮抗剂的治疗需求，延长产品的生命周期。

关于 GlycoMimetics, Inc.

GlycoMimetics是一家专注于临床阶段药物研发的公司，致力于发现和开发新型仿糖药物，用于治疗与糖类生化机制相关的疾病。GlycoMimetics拥有Uproleselan的全部产权，针对AML患者的I/II期临床试验已经完成，其他一系列临床试验（包括一项针对复发或难治性AML的 III期临床试验）正在进行中。GlycoMimetics还完成了另一个候选药物GMI-1359（CXCR4和E-选择素拮抗剂结合体）的I期临床试验。GlycoMimetics位于美国马里兰州罗克维尔市的生物健康中心园区，欲了解更多信息，请访问www.GlycoMimetics.com。

关于Apollomics, Inc.（冠科美博）

Apollomics, Inc.（冠科美博）是一家由OrbiMed Asia（奥博资本）孵化的创新生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫的组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司现有产品管线包括处于不同开发阶段的5个项目，其中 2个为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体，另 3 个项目为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问www.apollomicsinc.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于公司候选药物临床开发和潜在利益及影响的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括公司已经计划临床开发的拥有全部产权的候选产品，及从辉瑞公司rivipansel 的III期临床试验中获得更多数据的预期时机有关的声明，实际结果可能与这些前瞻性声明中的结果大不相同。关于与这些声明有关的风险以及GlycoMimetics面临的其他风险的进一步说明，请参见公司于2019年3月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度报告中10-K表格的描述，以及GlycoMimetics向SEC提交的其他文件。前瞻性声明仅在本次新闻发布之日发表，除非法律要求，否则GlycoMimetics不承担任何更新或修改这些声明的义务。

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