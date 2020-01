STOCKHOLM - 6 JANUARI 2020 - Styrelsen för XBT Provider har utsett Dennis Engström till verkställande direktör med verkan från och med den 31 december 2019.

Engström studerade ekonomi med fokus på redovisning vid Stockholms universitet och har 15 års branscherfarenhet med ett antal ledande befattningar inom den svenska finansbranschen.

Styrelsen vill också tacka Ryan Radloff, avgående verkställande direktör, för hans hårda arbete och vägledning under det senaste året.

För mer information, besök XBTProvider.com eller skriv till info@xbtprovider.com.

Denna information är information som XBT Provider är skyldig att offentliggöra enligt förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.20 CET den 6 januari 2020.

###

Om XBT Provider

XBT Provider AB (Publ) (XBT Provider), ett CoinShares-företag, är den Sverige domicilierade emittenten av Bitcoin Tracker One (SE0007126024), Bitcoin Tracker Euro (SE0007525332), Ether Tracker One (SE0010296574) och Ether Tracker Euro (SE0010296582) , Litecoin Tracker One (SE0011414465), Litecoin Tracker Euro (SE0011414457), XRP Tracker One (SE0011414481) och XRP Tracker Euro (SE0011414473) certifikaten (kollektivt "certifikaten"). Målet med certifikaten är att tillhandahålla en daglig avkastning som är ungefärlig lika med utvecklingen av priset för den underliggande kryptovalutan före administrationsavgifter och kostnader.

2015 blev Bitcoin Tracker One den första bitcoin-refererade investeringsprodukten tillgänglig på en reglerad börs när det noterades på Nasdaq Stockholm. Under 2017 blev Ether Tracker One den första ether-refererande investeringsprodukten som finns på en reglerad börs när det noterades på Nasdaq Stockholm. År 2019 blev Litecoin Tracker One och XRP Tracker One första litecoin-refererade och XRP-refererade investeringsprodukterna tillgängliga på en reglerat börs i EU när de noterades på den Nordic Growth Market. Certifikaten finns tillgängliga att handlas på samma sätt som alla andra aktier och börshandlade produkter.

XBT ProviderProspekt är godkänt av den Svenska Finansinspektionen och certifikaten styrs av svensk lag. XBT Provider är inte en licensierad finansiell rådgivare. De åsikter som presenteras i denna utgåva är yttrandena från styrelsen för XBT Provider och ingen annan part. Bitcoin, ether, litecoin och XRP är mycket volatila tillgångar och deras priser (och priset på värdepapper som hänvisas till dem) kan ändras snabbt, positivt eller negativt. Potentiella investerare i certifikaten bör noga överväga lämpligheten för en sådan investering och om de har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bära de risker som är förknippade med detta och i samband med en sådan bedömning bör noggrant läsa XBT Providers senaste Prospekt (inklusive särskilt de riskvarningar som anges däri). Certifikaten beviljar inte innehavarna av dem något krav på eller mot den relevanta underliggande kryptovalutan som de hänvisas till. Värdet och eventuell betalning som krävs enligt certifikaten kommer att påverkas av växelkursen mellan den amerikanska dollarn och euron eller, i förekommande fall, mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan. Eventuella avkastningar på certifikaten kommer inte att vara desamma som de avkastningar som en direkt investering av en motsvarande summa i den relevanta underliggande krypto-tillgången skulle kunna ge. Certifikaten är inte kapitallänkade, inte huvudskyddade, osäkrade, osubventionerade och har ingen ränta.