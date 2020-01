Communiqué de Presse

Paris, Lundi 6 janvier 2020

BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEFACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 68 585

- Solde en espèce du compte de liquidité : 39 112,39 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 372 695 titres 585 850,20 € 1 630 transactions VENTE 351 289 titres 537 699,60 € 1 206 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 47 179

- Solde en espèce du compte de liquidité : 87 262,99 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 57 794

- Solde en espèces : 48 917,21 €

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

30 janvier 2020

Marge brute de l’exercice 2019

A propos d’Artefact I artefact.com

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 4 ans comme un leader européen de la data et de l’intelligence artificielle. Cotée sur le marché Euronext Growth Paris Stock Exchange, comptant près de 1 000 collaborateurs dans 19 pays et sur 4 continents, Artefact est une société « data-native » qui propose 4 offres complémentaires - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – au service de plus de 600 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA.

Pour plus d’informations:



Communication Financière Contact Presse ARTEFACT

Benjamin Hartmann

Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com



ACTIFIN

Stéphane Ruiz / Victoire Demeestere

Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11

vdemeestere@actifin.fr

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 630 372 695 585 850,20 1 206 351 289 537 699,60 01/07/2019 26 4503 10196,59 5 1225 2886,1 02/07/2019 9 1698 3732,37 9 2590 5763,27 03/07/2019 5 670 1515,07 5 565 1291,19 04/07/2019 2 200 450 0 0 0 05/07/2019 6 758 1690,57 1 10 22,3 08/07/2019 8 508 1121,97 2 371 826,07 09/07/2019 5 876 1886,12 1 85 187,43 10/07/2019 0 1609 3415,91 0 1821 3885,83 11/07/2019 6 1229 2632,4 5 1809 3890,8 12/07/2019 3 245 529,2 3 411 891,01 15/07/2019 9 1136 2459,89 1 100 220 16/07/2019 6 1027 2194,6 4 1050 2253,2 17/07/2019 14 1645 3482,63 2 350 743,75 18/07/2019 23 2820 5875,19 14 3201 6715,38 19/07/2019 6 950 1983,79 5 1416 2968,36 22/07/2019 10 591 1238,68 6 584 1226,4 23/07/2019 5 533 1116,53 2 472 991,2 24/07/2019 7 906 1895,9 3 691 1448,68 25/07/2019 18 3006 6301,48 22 2913 6172,36 26/07/2019 1 500 1042,5 14 1643 3470,02 29/07/2019 11 1926 4042,48 1 36 75,24 30/07/2019 17 4258 8708,46 5 810 1693,14 31/07/2019 7 1107 2227,62 4 1222 2491,78 01/08/2019 0 0 0 9 556 1142,86 02/08/2019 3 501 1023,04 2 650 1326 05/08/2019 8 753 1523,47 3 899 1804,47 06/08/2019 5 1060 2130,71 6 1098 2225,76 07/08/2019 6 787 1595,88 3 201 410,56 08/08/2019 3 656 1330,63 3 205 418,2 09/08/2019 10 1540 3095,09 2 155 314,6 12/08/2019 14 1990 3845,87 3 1100 2134,99 13/08/2019 13 1530 2931,33 10 1466 2832,9 14/08/2019 21 3568 6799,89 25 5490 10188,89 15/08/2019 6 980 1803,2 2 298 559,29 16/08/2019 3 1098 2053,26 6 2340 4392,88 19/08/2019 10 2035 3876,47 17 2170 4141,45 20/08/2019 8 1039 1987,61 5 860 1649,91 21/08/2019 0 0 0 18 3015 5782,47 22/08/2019 22 5671 10880,95 25 5269 10148,09 23/08/2019 5 527 1015,9 12 1265 2443,22 26/08/2019 21 5776 11088,76 13 3169 6105,4 27/08/2019 1 100 193 10 2508 4854,48 28/08/2019 18 2190 4238,96 1 144 279,07 29/08/2019 6 1476 2839,53 11 2127 4128,93 30/08/2019 8 1833 3536,96 1 157 302,7 02/09/2019 15 3674 7019,18 7 1495 2884 03/09/2019 9 4245 8135,12 7 4826 9263,02 04/09/2019 21 3867 7388,29 0 0 0 05/09/2019 0 0 0 10 1339 2504,33 06/09/2019 6 1076 2030,84 5 999 1889,31 09/09/2019 8 1529 2886,14 4 711 1343,79 10/09/2019 9 2203 4160,15 8 1221 2313,92 11/09/2019 0 0 0 11 2931 5548,68 12/09/2019 8 1040 1978,7 7 2165 4128,87 13/09/2019 3 3752 7178,33 5 5359 10206,22 16/09/2019 10 6519 12504,75 0 0 0 17/09/2019 10 3197 6128,01 8 5848 11208,86 18/09/2019 3 1000 1912,4 29 6928 13416,07 19/09/2019 16 3475 7311,4 18 7941 16921,48 20/09/2019 22 10470 22112,64 2 1296 2754,52 23/09/2019 31 4951 10103,51 17 6539 13715,55 24/09/2019 10 1428 2957,82 5 592 1229,17 25/09/2019 11 3053 6258,04 3 1226 2529,12 26/09/2019 2 550 1132,51 7 1384 2866,13 27/09/2019 9 2814 5798,25 2 316 650,96 30/09/2019 6 4257 8583,39 8 3749 7529,49 01/10/2019 24 2779 5541,33 4 3254 6340,42 02/10/2019 12 3004 5912,77 6 688 1340,09 03/10/2019 28 4605 8818,58 6 1510 2832,46 04/10/2019 9 941 1764,19 18 3311 6208,13 07/10/2019 17 2870 5357,72 6 1494 2816,94 08/10/2019 21 4249 7749,75 7 1055 1966,1 09/10/2019 11 1507 2668,75 7 2546 4554,79 10/10/2019 5 945 1710,17 15 2617 4756,4 11/10/2019 15 4930 8853,29 2 500 900 14/10/2019 34 6286 10969,07 13 4658 8172,46 15/10/2019 14 3597 6278,92 14 4054 7181,66 16/10/2019 35 4722 8090,67 1 500 850 17/10/2019 6 1894 3215,44 9 2908 4971,81 18/10/2019 6 1579 2728,35 16 6963 12068,27 21/10/2019 10 4320 7469,28 10 2896 5024,85 22/10/2019 10 2438 4203,36 3 1900 3279,02 23/10/2019 14 3434 5902,02 11 4682 8069,9 24/10/2019 46 9223 15688,32 20 9819 16767,91 25/10/2019 37 6509 9245,38 5 1057 1476,52 28/10/2019 25 3939 5023,01 20 3692 4669,27 29/10/2019 37 13860 18253,62 34 9214 12444,43 30/10/2019 49 16713 20829,41 23 11727 14679,86 31/10/2019 28 14174 16848,63 19 14858 18000,47 01/11/2019 11 2425 2827,31 13 6180 7239,87 04/11/2019 23 4194 4870,49 5 3326 3901,4 05/11/2019 34 4037 4467,75 8 2610 2915,89 06/11/2019 20 2307 2433,89 8 1648 1752,98 07/11/2019 24 3076 3183,66 9 2334 2407,75 08/11/2019 20 4165 4177,91 6 2250 2271,15 11/11/2019 9 1663 1825,48 32 5054 5531,1 12/11/2019 4 1589 1944,78 28 5846 6885,42 13/11/2019 1 250 312,5 21 5610 6932,28 14/11/2019 0 5045 6189,21 0 99 125,33 15/11/2019 17 3792 4473,8 2 394 456,45 18/11/2019 22 4006 4475,5 4 755 874,89 19/11/2019 3 400 454,8 16 6208 7020,63 20/11/2019 16 4043 4635,7 0 0 0 21/11/2019 6 1113 1261,7 11 3191 3668,05 22/11/2019 8 1363 1539,78 3 706 804,84 25/11/2019 11 2068 2320,3 2 150 169,5 26/11/2019 8 869 963,81 3 1250 1383 27/11/2019 8 1984 2200,85 4 980 1088,58 28/11/2019 14 4501 4951,1 2 131 140,72 29/11/2019 19 3258 3457,39 4 2700 2871,99 02/12/2019 16 3139 3156,89 20 4863 4934 03/12/2019 18 4564 4591,38 14 4355 4382,87 04/12/2019 17 6325 6234,55 10 6669 6603,64 05/12/2019 6 2718 2681,04 12 6436 6365,2 06/12/2019 12 4250 4204,95 14 5824 5779,16 09/12/2019 17 6069 6011,95 6 3598 3568,14 10/12/2019 10 2618 2796,02 36 12555 13304,53 11/12/2019 5 1150 1234,07 8 1322 1427,76 12/12/2019 4 1235 1341,83 7 2048 2245,84 13/12/2019 9 1658 1814,68 2 314 342,73 16/12/2019 3 586 633,35 5 663 729,7 17/12/2019 24 5831 6414,68 22 5897 6517,95 18/12/2019 4 766 841,83 28 4159 4757,48 19/12/2019 19 4418 5051,54 29 9241 10876,66 20/12/2019 15 2277 2891,56 39 11222 14345,08 23/12/2019 6 750 1005,3 11 2400 3268,56 24/12/2019 10 2685 3739,94 5 1905 2664,14 27/12/2019 12 1780 2478,29 3 1255 1751,23 30/12/2019 32 7209 9971,49 15 2782 3948,21 31/12/2019 16 7090 9555,19 6 1074 1469,02

