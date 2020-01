SÉOUL, Corée du Sud, 06 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce qui suit est une déclaration de HWPL :



Le 28 décembre, environ 50 éminents chefs religieux sud-coréens ont publié une déclaration conjointe concernant la controverse déclenchée par les discours de haine et les activités anti-gouvernementales du pasteur presbytérien Jun Kwang-hoon. HWPL a indiqué que l'événement avait été organisé par la Fédération chrétienne de lutte contre la corruption et parrainé par l'association multi-religieuse.

Le CCK est l'une des plus grandes alliances chrétiennes de Corée du Sud, comprenant 69 dénominations et 20 organisations qui représentent ensemble plus de 12 millions de personnes.

Dans la déclaration, les chefs religieux « dénoncent le révérend Jun pour les péchés de conflit social et de division » en raison de ses remarques, notamment : « Dieu, si tu plaisantes, je te tuerai », « l'Islam et l'homosexualité sont des maladies » et « les femmes prononcent les paroles de Satan. » En outre, d'autres déclarations ont été faites, qui sont entre autres qualifiées de discriminatoires à l'égard des femmes et du bouddhisme.

En octobre 2019, parlant du président sud-coréen Moon Jae-In, le révérend Jun a dirigé une manifestation anti-gouvernementale et a déclaré avec insistance que le président Moon était un espion qui « conduisait le pays à la ruine. » « L'inquiétude croissante du CCK et du révérend Jun vient de la question de la Constitution de la Corée du Sud qui impose la séparation de la religion et de l'État.

Massimo Introvigne, sociologue italien et directeur du Centre d'études sur les nouvelles religions (CESNUR), plus grande organisation internationale étudiant les nouveaux mouvements religieux, a noté que « les activités du CCK et du révérend Jun Kwang-hoon suscitent des préoccupations dans le monde entier. En plus de leurs activités politiques radicales, le CCK et le révérend Jun répandent l'intolérance religieuse en Corée et à l'étranger par le biais de discours de haine et de discrimination contre les groupes qu'ils qualifient d'hérétiques. »

« Plus que l'activisme politique que les médias occidentaux ont souligné, les remarques et comportements antisociaux, antireligieux et antinationaux du révérend Jun sont quelque chose qui relève de l'« ennemi public », a déclaré le vénérable Hyewon, représentant sud-coréen du sommet bouddhiste mondial. ( https://www.nytimes.com/2019/11/08/world/asia/jun-kwang-hoon-pastor-.html )

