得克萨斯奥斯汀, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®正在引入新的术语，以区分即将面世Wi-Fi 6设备，它们能够在6 GHz频段工作，这是一个尚未得到许可的重要频段，正待世界各地的监管机构 批准启用 。Wi-Fi 6E为Wi-Fi®用户提供了一个通用的行业名称，以标识将会扩展到6 GHz频段的 Wi-Fi 6 设备，这些设备带来的功能包括更高的性能、更低的延迟和更快的数据传输速率。Wi-Fi 6E设备有望在6 GHz的监管机构批准后迅速投入使用，并利用新辟频段的容量为消费者、企业和经济体提供持续的Wi-Fi创新和宝贵的贡献。

Wi-Fi利用6 GHz频段已万事俱备，只待在全球范围内开放使用。Wi-Fi Alliance继续推动在世界各地的大力倡导，以使这个新开频段可供Wi-Fi用户使用，同时也在保护频段中的现有设备。Wi-Fi被公认为 物联网的基础技术 ，是 5G投放 的必要补充，是将通信网络引入 服务欠缺地区 的重要工具，并且是 全球经济的重要贡献者 。6 GHz 非常适合 促进Wi-Fi在这些领域的持续增长，这是因为它与已经有Wi-Fi运行的5 GHz频段相邻，在可更宽的信道中有更大的容量，可访问清晰的频谱并受旧有Wi-Fi4或Wi-Fi 5设备的干扰更少。

“如果监管环境允许，我们预计众多公司会大力度推进6 GHz频段下工作的产品，因为他们了解这个尚未得到许可的频段为客户带来的巨大价值，”IDC研究总监Phil Solis表示, “如果能在今年年初放开这个频段，我们预计支持在6 GHz工作的产品发展势头将非常迅猛。6 GHz的容量巨大，将被Wi-Fi 6和更新版本的Wi-Fi有效利用。美国在6 GHz市场上处于领先地位，欧洲和亚太地区也在探索染指这个频段。”

分析师预测，监管机构一旦放开6 GHz的频段，最早使用该频段的Wi-Fi设备将包括Wi-Fi 6E消费级AP和智能手机，然后是企业级AP。预计工业环境同样有Wi-Fi 6E的广泛采用，以提供包括机器分析、远程维护或虚拟员工培训在内的应用。 Wi-Fi 6E将利用6 GHz频段为消费者、企业和工业环境提供备受期待的增强现实和虚拟现实（AR / VR）用例。

“6 GHz频段将有助于满足对Wi-Fi频谱容量不断增长的需求，以确保Wi-Fi用户继续通过其设备获得同样出色用户体验。” Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示， “Wi-Fi Alliance现在正在引入Wi-Fi 6E，以确保本行业遵循通用术语，使Wi-Fi用户可以在频段放开时识别支持6 GHz操作的设备。”

6 GHz频段通过提供连续的频谱块来容纳14个额外的80 MHz信道和7个额外的160 MHz信道，解决了 Wi-Fi频谱的短缺 ，这些信道符合需要更高数据吞吐量的高带宽应用（例如高清视频流和虚拟现实）所需。 Wi-Fi 6E设备将利用更宽的信道和更大的容量来提供更高的网络性能以及一次立即支持更多的Wi-Fi用户，即使在非常密集和拥挤的环境中也能做到。Wi-Fi Alliance正在从事Wi-Fi 6E互操作性测试的开发，一旦频段放开，就将让Wi-Fi用户受益。

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