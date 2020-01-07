德薩斯州奧斯丁, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®正推出新的術語，以突顯即將面世的Wi-Fi 6裝置特點。這些裝置將可使用6 GHz操作，而世界各地的監管機構可能快將 提供 此未授權頻譜的重要組成部分。Wi-Fi 6E以一個通用的行業名稱讓Wi-Fi®用戶可分辨提供 Wi-Fi 6 特點和功能的裝置，包括擴展至6 GHz頻段的更高性能、更低延遲和更快數據速率。 Wi-Fi 6E裝置有望在6 GHz獲得監管機構批准後迅速投入服務，並利用這額外頻譜容量為消費者、企業和經濟體系提供可持續的Wi-Fi創新和作出重要貢獻。

Wi-Fi已準備就緒，一經批准後即可全球使用6 GHz頻譜。Wi-Fi Alliance繼續支持國際宣傳工作，使此額外頻譜可供Wi-Fi用戶使用，同時也保護該頻段中的現有裝置。Wi-Fi已獲公認為 物聯網 的基礎技術、 提供5G 的必要補充元素、將通訊網絡帶到 欠缺服務地區 的重要工具，並且為 全球經濟作出重要貢獻 。6 GHz與已經運行Wi-Fi的 5 GH相鄰、提供更寬的頻道能增加使用量、可存取清晰的頻譜、干擾比傳統Wi-Fi 4或Wi-Fi 5裝置更少，因此 非常合適 促進Wi-Fi在這些範圍的持續增長。

IDC研究總監Phil Solis表示：「如果監管環境允許，我們希望公司積極開發可使用6 GHz的產品，因為他們了解這未授權的頻譜部分會為客戶帶來巨大價值。如果能在今年年初提供頻譜，我們預計支援使用6 GHz產品的形勢將會極速增長。6 GHz的容量巨大，將被Wi-Fi 6和更新版本的Wi-Fi有效利用。美國在6 GHz市場上處於領先地位，歐洲和亞太區亦在探索存取該頻段。」

有分析師預測，監管機構一旦批准6 GHz頻譜，最早使用該頻段的Wi-Fi裝置將包括Wi-Fi 6E消費者存取點和智能手機，然後是企業級存取點。預計在工業環境將廣泛採用Wi-Fi 6E，可應用於包括機器分析、遠程維護或虛擬員工培訓等。Wi-Fi 6E將利用6 GHz為消費者、企業和工業環境提供萬眾期待的擴增實境和虛擬實境(AR/VR)用例。

Wi-Fi Alliance主席兼行政總裁Edgar Figueroa表示：「6 GHz將有助滿足對Wi-Fi頻譜容量不斷增長的需求，以確保Wi-Fi用戶繼續透過其裝置獲得同樣出色的用戶體驗。Wi-Fi Alliance現正推出Wi-Fi 6E，以確保業界遵守通用術語，以便Wi-Fi用戶在可使用頻譜時易於識別支援6 GHz的裝置。」

6 GHz通過提供連續的頻譜塊來容納14條額外的80 MHz頻道和7條160 MHz頻道來解決 Wi-Fi頻譜短缺 的問題。額外的頻道可滿足高清影片串流和虛擬實境等高寬頻應用所需的更快數據吞吐量要求。Wi-Fi 6E裝置將利用更寬的頻道和額外容量提供更高的網絡性能，並立即支援更多Wi-Fi用戶，即使在非常密集和擁擠的環境亦然。Wi-Fi Alliance正在開發Wi-Fi 6E的互用性測試，一旦頻譜可用將為Wi-Fi用戶帶來優勢。

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