QUEBEC CITY, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® , ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gibt seine Präsens an mehreren Standorten auf der CES 2020 bekannt, die vom 7. bis 10. Januar 2020 in Las Vegas stattfindet.

LeddarTech wird auf der CES einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Unternehmen hat sich mit verschiedenen Partnern zusammengeschlossen, um Kunden und Besuchern seine LiDAR-Technologien vorzustellen. LeddarTech wird an mehreren wichtigen Standorten im The Westgate und im Las Vegas Convention Center seine LCA2 und LCA3 LeddarEngine™ LiDAR-Anwendungen für den Automobil- und Mobilitätssektor mit dem preisgekrönten Leddar™ Pixell und der Pedestrian Classification-Technologie vorführen. Außerdem wird LeddarTech Kunden und Partner in der LeddarTech Technology Lounge und im Business Development Center empfangen. Treffen an diesen Orten können unter leddartech.com/ces-2020 vereinbart werden

„Mit der CES als internationaler Fachmesse für Technologie und Innovation beginnt das Jahr mit einem Paukenschlag. LeddarTech ist begeistert, dieses Jahr als CES 2020 Innovation Award Honoree zurückzukehren“, erklärt Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing and Communications bei LeddarTech. „Die CES bildet für LeddarTech den Auftakt für ein legendäres Jahr 2020, in dem wir unsere Stellung als Marktführer für LiDAR-Lösungen auf der globalen Bühne weiter ausbauen“, schloss Aitken.

Hier finden Sie LeddarTech auf der CES 2020

CES Unveiled Media Event – Sonntag, 5. Januar 2020 – Mandalay Bay

Bei der offiziellen Medienveranstaltung der CES werden die CES 2020 Best of Innovation Award Honorees vorgestellt. Außerdem präsentieren sich über 180 lokale und globale Technologieunternehmen, darunter auch LeddarTech, das seine preisgekrönte Technologie Leddar Pixell vorführen wird.

Vom 7. bis 10. Januar arbeitet LeddarTech mit folgenden Organisationen zusammen:

Regierung von Quebec – Stand 35824 Tech Each LVCC

Neben anderen Technologieunternehmen aus Quebec wird LeddarTech hier seine Technologie Leddar Pixell vorführen. Diese Initiative wird durch das Ministerium für Wirtschaft und Innovation von Quebec in Zusammenarbeit mit der kanadischen Regierung ermöglicht. LeddarTech ist außerdem stolzer Co-Sponsor der traditionellen Cocktailveranstaltung der Regierung von Quebec zur CES am 8. Januar im Bellagio Hotel.





LeddarTech präsentiert das auf der CES 2020 ausgezeichnete Leddar Pixell, das in den Karma Automotive 2020 Revero GT integriert ist. Ebenfalls zu sehen ist die Pedestrian Classification-Technologie von LeddarTech mit Leddar Pixell-basierter Objekterkennung.

dSPACE – Stand 314 Westgate Paradise Center

Im Produktbereich „Smart Cities“ von Tech East im Westgate Hotel wird LeddarTech zusammen mit dSPACE die neuesten Lösungen für die Simulation und Validierung von autonomen Fahrzeugen vorstellen.

LeddarTech Technology Lounge

In dieser exklusiven Lounge wird LeddarTech die LCA2 und LCA3 LeddarEngine sowie mehrere auf der LeddarEngine basierende LiDAR-Lösungen für Automobil- und Mobilitätsanwendungen vorführen, darunter das preisgekrönte Leddar Pixell und eine Demonstration der Pedestrian Classification-Technologie, die auf Leddar Pixell basiert. Termine können unter leddartech.com/ces-2020 vereinbart werden .

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngine™ beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine™ besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSP™ verwendet werden. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Funktionen der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

