January 07, 2020 00:17 ET

QUEBEC CITY, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® , peneraju industri dalam teknologi LiDAR yang menyediakan platform LiDAR auto dan mobiliti paling serba boleh dan boleh skala di beberapa lokasi sepanjang CES 2020 di Las Vegas dari 7th-10th, Januari, 2020.

LeddarTech bersedia untuk memberikan kesan di CES. Syarikat in telah bergabung tenaga dengan pelbagai rakan kongsi untuk menjadikan teknologi LiDAR mereka lebih mudah diakses kepada pelanggan dan pelawat. LeddarTech akan mempamerkan LeddarEngine™ LCA2 dan LCA3 mereka untuk aplikasi automotif dan mobiliti LiDAR yang menampilkan Leddar™ Pixell yang memenangi anugerah serta teknologi pengelasan pejalan kaki di beberapa lokasi utama di The Westgate dan Las Vegas Convention Center. LeddarTech juga akan mengehoskan pelanggan dan rakan kongsi di LeddarTech Technology Lounge and Business Development Center; mesyuarat di lokasi tersebut boleh diaturkan melalui leddartech.com/ces-2020

“CES memulakan tahun ini dengan cemerlang sebagai hab global untuk teknologi dan inovasi canggih. LeddarTech berasa teruja dan bersemangat untuk kembali tahun ini sebagai CES 2020 Innovation Award Honoree,” kata Daniel Aitken, Presiden Pemasaran dan Komunikasi Global untuk LeddarTech. “CES menjadi pentas untuk tahun yang hebat untuk LeddarTech pada tahun 2020 sementara kita terus mengembangkan kedudukan kita sebagai peneraju pasaran dalam penyelesaian LiDAR di peringkat global,” rumus En. Aitken.

Lokasi LeddarTech di CES 2020

Acara Media Pelancaran CES – Ahad, 5hb, Januari 2020 – Mandalay Bay

Sebagai acara media rasmi CES, acara akan menampilkan CES 2020 Best of Innovation Award Honorees dan memaparkan lebih daripada 180 syarikat tempatan dan global termasuklah LeddarTech, yang akan mendemonstrasikan Leddar Pixell yang memenangi anugerah mereka.

Januari 7-10 LeddarTech Bekerjasama dengan Organisasi Berikut:

Kerajaan Quebec – Reruai 35824 Tech Each LVCC

LeddarTech akan mendemonstrasikan Leddar Pixell berserta syarikat teknologi Quebec lain. Inisiatif ini dianjurkan oleh Kementerian Ekonomi dan Inovasi Quebec dengan kerjasama Kerajaan Kanada. LeddarTech merupakan penaja bersama bagi acara koktel CES tradisional Kerajaan Quebec pada 8 Januari di Canadian Automotive Parts and Manufacturers Association (APMA) dengan kerjasama Karma Automotive – Reruai 1025 Tech East Westgate

LeddarTech akan mendemonstrasikan Leddar Pixell yang memenangi anugerah CES 2020 yang disepadukan dalam Karma Automotive 2020 Revero GT. Juga akan dipamerkan ialah teknologi Pengelasan Pejalan Kaki LeddarTech, mempamerkan persepsi berdasarkan Leddar Pixell.

dSPACE – Reruai 314 Westgate Paradise Center

Terletak di bahagian produk “Bandar Pintar” Tech East di hotel Westgate, LeddarTech akan menyertai dSPACE sementara mereka menonjolkan penyelesaian terbaharu mereka untuk simulasi dan pengesahan kenderaan berautonomi.

LeddarTech Technology Lounge

Di dalam bilik istirahat, LeddarTech akan mendemonstrasikan LeddarEngine LCA2 dan LCA3 dan beberapa penyelesaian LiDAR yang dikuasakan LeddarEngine untuk aplikasi automotif dan mobiliti termasuklah Leddar Pixell dan mendemonstrasikan teknologi pengelasan pejalan kaki berdasarkan Leddar Pixell. Janji temu boleh diaturkan di leddartech.com/ces-2020 .

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju industri yang menyediakan platform LiDAR auto dan mobiliti paling serba boleh, dan boleh skala berdasarkan LeddarEngine™ unik, yang terdiri daripada suit SoC bergred automatif, keselamatan fungsian disahkan yang berfungsi selari dengan perisian pemprosesan isyarat proprietari LeddarSP™. Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh mobiliti canggih, dengan lebih 70 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan ADAS dan keupayaan memandu berautonomi.

LeddarTech juga menyediakan pasaran mobiliti dengan penyelesaian modul LiDAR berprestasi tinggi berkeadaan pepejal untuk kenderaan ulang-alik berautonomi, trak, bas, kenderaan penghantaran dan teksi robot. Modul ini dibangunkan untuk menyokong pasaran mobiliti tetapi juga mempamerkan keupayaan platform auto dan mobiliti LeddarTech sebagai asas untuk dibina pembekal LiDAR lain.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.LeddarTech.com , dan pada LinkedIn , Twitter , Facebook , dan YouTube.

Maklumat Hubungan: Daniel Aitken, Naib Presiden Pemasaran dan Komunikasi Global, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 samb. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

