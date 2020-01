QUEBEC CITY, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ® , líder da tecnologia LiDAR technology que oferece a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil do mercado, anunciou sua participação em vários locais da CES 2020 em Las Vegas entre 7 e 10 de janeiro de 2020.



A LeddarTech irá marcar sua presença na CES. A empresa se uniu suas forças com vários parceiros para tornar as tecnologias LiDAR ainda mais acessíveis aos clientes e visitantes. A LeddarTech fará uma demonstração do seu LCA2 e LCA3 LeddarEngine™ para aplicações LiDAR automotivas e de mobilidade com o premiado Pixell Leddar™, bem como a tecnologia de classificação de pedestres em vários locais importantes no Westgate e no Centro de Convenções de Las Vegas. A LeddarTech também hospedará clientes e parceiros no LeddarTech Technology Lounge and Business Development Center; reuniões nesses locais podem ser marcadas no leddartech.com/ces-2020

“A CES começa o ano com um estrondo como o hub global de tecnologia avançada e inovação. A LeddarTech está animada e energizada para retornar este ano como CES 2020 Innovation Award Honoree”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações Globais da LeddarTech. “A CES prepara o cenário para um ano épico para a LeddarTech em 2020, à medida que continuamos a expandir nossa posição como líder do mercado em soluções LiDAR no cenário global”, concluiu Aitken.

Onde encontrar a LeddarTech na CES 2020

CES Unveiled Media Event – Domingo, 5 de janeiro de 2020 – Mandalay Bay

Como o evento oficial de mídia da CES, o evento contará com os homenageados com o prêmio CES 2020 Best of Innovation Award e exibições de mais de 180 empresas de tecnologia locais e globais, incluindo a LeddarTech, que estarão demonstrando seu premiado Leddar Pixell.

7 a 10 de janeiro LeddarTech colabora com as seguintes entidades:

Governo de Quebec– Booth 35824 Tech Each LVCC

A LeddarTech demonstrará seu Leddar Pixell juntamente com outras empresas de tecnologia de Quebec. Esta iniciativa é possível graças ao Ministério da Economia e Inovação de Quebec, em colaboração com o Governo do Canadá. A LeddarTech também tem orgulho de ser co-patrocinadora do tradicional evento CES do Governo de Quebec no dia 8 de janeiro no Bellagio Hotel.





Booth 35824 Tech Each LVCC A LeddarTech demonstrará seu Leddar Pixell juntamente com outras empresas de tecnologia de Quebec. Esta iniciativa é possível graças ao Ministério da Economia e Inovação de Quebec, em colaboração com o Governo do Canadá. A LeddarTech também tem orgulho de ser co-patrocinadora do tradicional evento CES do Governo de Quebec no dia 8 de janeiro no Canadian Automotive Parts and Manufacturers Association (APMA) em associação com a Karma Automotive – Booth 1025 Tech East Westgate

A LeddarTech fará uma demonstração do premiado Pixell Leddar CES 2020 integrado no Karma Automotive 2020 Revero GT. A tecnologia de Classificação de Pedestres da LeddarTech também será exibida, demonstrando a percepção baseada em Pixell Leddar.





A LeddarTech fará uma demonstração do premiado Pixell Leddar CES 2020 integrado no Karma Automotive 2020 Revero GT. A tecnologia de Classificação de Pedestres da LeddarTech também será exibida, demonstrando a percepção baseada em Pixell Leddar. dSPACE – Booth 314 Westgate Paradise Center

Localizada na área de produtos "Smart Cities” da Tech East, no hotel Westgate, a LeddarTech estará presente, juntamente com a dSPACE, destacando suas mais recentes soluções para a simulação e validação de veículos autônomos.





– Localizada na área de produtos "Smart Cities” da Tech East, no hotel Westgate, a LeddarTech estará presente, juntamente com a dSPACE, destacando suas mais recentes soluções para a simulação e validação de veículos autônomos. LeddarTech Technology Lounge

Neste exclusivo lounge, a LeddarTech fará uma demonstração do LCA2 e LCA3 LeddarEngine e várias soluções LiDAR alimentadas pela LeddarEngine para aplicações automotivas e de mobilidade, incluindo o premiado Leddar Pixell e uma demonstração da tecnologia de classificação de pedestres baseada em Leddar Pixell. As agendas podem ser marcadas em leddartech.com/ces-2020 .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine™, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações Globais, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.