魁北克, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是LiDAR技术的行业领先者，提供用途最多和可扩展的 汽车和出行LiDAR平台 ，该公司宣布在多个展位参与于2020年1月7日至10日拉斯维加斯举行的CES 2020（国际消费电子展）。



LeddarTech已做好准备在CES上闪亮登场。该公司与各种合作伙伴携手合作，让客户和参展者更容易地体验其LiDAR技术。LeddarTech将在西门酒店和拉斯维加斯会展中心的几个关键展位展示其用于汽车和出行LiDAR应用的LCA2和LCA3 LeddarEngine™，它们具有屡获殊荣的Leddar™ Pixell以及行人分类技术。LeddarTech还将在LeddarTech技术厅和商业开发中心接待客户和合作伙伴；在这些展位上的会面可以通过 leddartech.com/ces-2020 安排

“今年CES作为全球先进技术和创新中心取得了开门红。LeddarTech感到非常兴奋，我们活力满满，希望今年再次成为CES 2020创新奖得主，”LeddarTech全球市场与传播副总裁Daniel Aitken说道。“随着我们继续扩大在全球舞台上作为LiDAR解决方案市场领导者的地位，CES为LeddarTech在2020年史诗般的一年奠定了基础。”Aitken总结道。

在 CES 2020 的什么地方可以找到 LeddarTech 的身影

CES揭幕式媒体活动 – 2020年1月5日星期天 – 曼德勒海湾酒店

作为CES的官方媒体活动，此次活动将向颁发CES 2020最佳创新奖获奖，并有包括LeddarTech在内的180多家本地和全球技术公司的亮相，LeddarTech将展示其屡获殊荣的Leddar Pixell。

1月7-10日，LeddarTech将与以下组织携手参展：

魁北克政府 – 会展中心Tech Each展区的35824号展位

LeddarTech将与其他魁北克高科技公司一道参展，展示其Leddar Pixell。魁北克经济与创新部与加拿大政府合作，促成了这项计划。LeddarTech还非常荣幸地成为魁北克政府1月8日在 百乐宫酒店 的传统CES鸡尾酒会赞助商之一。





会展中心Tech Each展区的35824号展位 LeddarTech将与其他魁北克高科技公司一道参展，展示其Leddar Pixell。魁北克经济与创新部与加拿大政府合作，促成了这项计划。LeddarTech还非常荣幸地成为魁北克政府1月8日在 的传统CES鸡尾酒会赞助商之一。 加拿大汽车零部件制造商协会（ APMA ）携手 Karma Automotive – 西门酒店Tech East展区的1025号展位

LeddarTech将展示把CES 2020上获奖的Leddar Pixell集成到Karma Automotive 2020 Revero GT中。还将展出LeddarTech的行人分类技术，展示基于Leddar Pixell的感知。





西门酒店Tech East展区的1025号展位 LeddarTech将展示把CES 2020上获奖的Leddar Pixell集成到Karma Automotive 2020 Revero GT中。还将展出LeddarTech的行人分类技术，展示基于Leddar Pixell的感知。 dSPACE – 西门酒店Paradise Center的314号展位

在位于西门酒店Tech East展区“智慧城市”产品区，LeddarTech将加入dSPACE对其最新自动驾驶车辆模拟和验证解决方案的展示。

LeddarTech技术厅

在这个专属的展示厅中，LeddarTech将展示LCA2和LCA3 LeddarEngine以及由LeddarEngine支持用于汽车和出行应用的几种LiDAR解决方案，其中包括屡获殊荣的Leddar Pixell以及基于Leddar Pixell的行人分类技术的演示。可以在 leddartech.com/ces-2020 上安排会晤。

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及移动性LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：Daniel Aitken，LeddarTech全球营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。