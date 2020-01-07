魁北克, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是LiDAR技术的行业领先者，提供用途最多和可扩展的汽车和出行LiDAR平台，该公司宣布在多个展位参与于2020年1月7日至10日拉斯维加斯举行的CES 2020（国际消费电子展）。
LeddarTech已做好准备在CES上闪亮登场。该公司与各种合作伙伴携手合作，让客户和参展者更容易地体验其LiDAR技术。LeddarTech将在西门酒店和拉斯维加斯会展中心的几个关键展位展示其用于汽车和出行LiDAR应用的LCA2和LCA3 LeddarEngine™，它们具有屡获殊荣的Leddar™ Pixell以及行人分类技术。LeddarTech还将在LeddarTech技术厅和商业开发中心接待客户和合作伙伴；在这些展位上的会面可以通过leddartech.com/ces-2020安排
“今年CES作为全球先进技术和创新中心取得了开门红。LeddarTech感到非常兴奋，我们活力满满，希望今年再次成为CES 2020创新奖得主，”LeddarTech全球市场与传播副总裁Daniel Aitken说道。“随着我们继续扩大在全球舞台上作为LiDAR解决方案市场领导者的地位，CES为LeddarTech在2020年史诗般的一年奠定了基础。”Aitken总结道。
在CES 2020 的什么地方可以找到LeddarTech的身影
1月7-10日，LeddarTech将与以下组织携手参展：
关于LeddarTech
LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及移动性LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。
LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。
要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com，或通过LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube关注。
联系人：Daniel Aitken，LeddarTech全球营销和传播副总裁
电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com
Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。
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