魁北克市, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為 LiDAR 技術的行業領導者，在市場上提供功能最多、可擴展性最強的 汽車和流動 LiDAR 平台 ，剛宣佈將在多個地點參與在 2020 年 1 月 7 日至 10 日舉行的拉斯維加斯 CES 2020。



LeddarTech 積極準備在 CES 中讓人留下深刻印象。該公司已與各合作夥伴攜手合作，讓客戶和訪客更易接觸其 LiDAR 技術。將在 The Westgate 和拉斯維加斯會議中心的幾個關鍵地點展示其用於汽車和流動 LiDAR 應用程式的 LCA2 和 LCA3 LeddarEngine™，提供屢獲殊榮的 Leddar™Pixell 及行人分類技術。LeddarTech 也將在 LeddarTech Technology Lounge 和業務開發中心接待客戶和合作夥伴；而在這兩個地點進行會議可以預先安排： leddartech.com/ces-2020

LeddarTech 全球市場與傳播副總裁 Daniel Aitken 說：「CES 在年初先拔頭籌，成為全球先進技術和創新的樞紐。LeddarTech 滿懷興奮和活力，希望今年再次成為 CES 2020 創新獎得主。」 Aitken 總結道：「隨著我們繼續就 LiDAR 解決方案在全球市場擴張其領導者地位，CES 將在 2020 年為 LeddarTech 展開璀璨成就奠定理想的基礎。」

如何在 CES 2020 找到 LeddarTech

CES 公開媒體活動 – 2020 年 1 月 5 日（星期日） – 曼德勒海灣

作為 CES 的官方媒體活動，是次活動的重點將是 CES 2020 最佳創新獎的得獎者，以及包括 LeddarTech 等 180 多家本地和全球技術公司安排的展示，其中 LeddarTech 將展出其屢獲殊榮的 Leddar Pixell。

從 1 月 7 日至 10 日，LeddarTech 將與以下組織合作：

魁北克政府 – 展位 35824 Tech Each LVCC

LeddarTech 將展出 Leddar Pixell，同場還有魁北克其他技術公司。魁北克經濟與創新部與加拿大政府合作，使這項計劃取得成功。LeddarTech 與魁北克政府是於 1 月 8 日假座貝拉焦酒店 ( Bellagio Hotel) 舉行的傳統 CES 雞尾酒會的共同贊助商。





LeddarTech 將展出 Leddar Pixell，同場還有魁北克其他技術公司。魁北克經濟與創新部與加拿大政府合作，使這項計劃取得成功。LeddarTech 與魁北克政府是於 1 月 8 日假座貝拉焦酒店 ( 加拿大汽車零配件製造商協會 (Canadian Automotive Parts and Manufacturers Association, APMA) 與 Karma Automotive – 展位 1025 Tech East Westgate

LeddarTech 將展示整合至 Karma Automotive 2020 Revero GT 的 CES 2020 獲獎 Leddar Pixell。展出的項目還包括 LeddarTech 的行人分類技術，展示建基於 Leddar Pixell 的感知技術。





LeddarTech 將展示整合至 Karma Automotive 2020 Revero GT 的 CES 2020 獲獎 Leddar Pixell。展出的項目還包括 LeddarTech 的行人分類技術，展示建基於 Leddar Pixell 的感知技術。 dSPACE – 展位 314 Westgate Paradise Center

在位於Westgate酒店 Tech East 的 「Smart Cities」產品區， LeddarTech 將與 dSPACE 共同展示無人駕駛汽車在模擬與驗證方面的最新解決方案。.

LeddarTech Technology Lounge

在這個專屬展示室內，LeddarTech 將展示 LCA2 和 LCA3 LeddarEngine，以及由 LeddarEngine 提供技術支援專用於汽車和流動應用程式的多項 LiDAR 解決方案，其中包括屢獲殊榮的 Leddar Pixell，同時展出基於Leddar Pixell 的行人分類技術。個別會議可在 leddartech.com/ces-2020 上安排。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平臺。

更多關於 LeddarTech 的資訊，請查詢 www.LeddarTech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube。

聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 全球行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機碼號：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。