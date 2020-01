January 07, 2020 01:45 ET

January 07, 2020 01:45 ET

Sievi Capital Oyj

Lehdistötiedote 7.1.2020 klo 8.45

Sievi Capitalin strategian toteuttaminen jatkuu suunnitellun mukaisesti

Sievi Capital julkisti syyskuussa 2018 uudistetun strategiansa, jonka keskiössä on omistaja-arvon luominen ja pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Yhtiön strategiana on luoda pitkällä aikavälillä omistajilleen arvoa tekemällä enemmistösijoituksia listaamattomiin yrityksiin ja aktiivisen omistajuuden kautta auttaa näitä yrityksiä menestymään omaa vertailuryhmäänsä paremmin. Strategiansa mukaan Sievi Capital suunnittelee tekevänsä vuosittain keskimäärin 1-2 uutta sijoitusta, joiden koko on 5-15 miljoonaa euroa.

Sievi Capitalin tänään 7.1.2020 julkistamat Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osto sekä kutsu ylimääräisen yhtiökokoukseen päättämään lisäosingosta ovat suoraa jatkumoa yhtiön julkistetulle strategialle.

Sijoitus Sauruksen ja Vema Liftin muodostamaan kokonaisuuteen on Sievi Capitalin strategian mukainen enemmistösijoitus yhtiöihin, joissa on paljon kasvupotentiaalia. Yhtiöiden resursseja ja strategista suuntaa vahvistamalla uskotaan, että kokonaisuuden kasvua voidaan kiihdyttää ja yhtiöihin sijoitetulle pääomalle saadaan hyvä tuotto.

Sievi Capitalin osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan varsinaisena osinkona vuosittain noin 3 % osakekohtaisesta substanssiarvosta ja voi tämän lisäksi jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen. Lokakuussa 2019 tiedotetun ja joulukuussa 2019 toteutuneen iLOQ-irtautumisen myötä Sievi Capitalin taloudellinen asema on vahvistunut merkittävästi.

Yhtiön osinkopolitiikan ja strategian keskiössä olevan omistaja-arvon luomistavoitteen mukaisesti Sievi Capitalin hallitus on päättänyt ehdottaa 29.1.2020 kokoon kutsutulle yhtiökokoukselle yhteensä noin 8,7 miljoonan euron suuruisen lisäosingon jakamista. Ehdotettu osingonjako palauttaisi pääomia yhtiön osakkeenomistajille ja tehostaisi yhtiön pääoman käyttöä jättäen samalla yhtiölle riittävät resurssit strategian mukaisten uusien pääomasijoitusten tekemiseen myös jatkossa.

”Olen erittäin tyytyväinen tänään julkistamaamme sijoitukseen Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n muodostamaan kokonaisuuteen, jossa näemme paljon potentiaalia. Taloudellinen asemamme mahdollistaa myös yhtiökokoukselle ehdotetun lisäosingon maksamisen jälkeen uusien sijoitusten tekemisen ja strategian mukainen työmme uusien sijoituskohteiden löytämiseksi jatkuu”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.

SIEVI CAPITAL OYJ

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.