Coloplast har vundet en treårig indkøbsaftale og skal levere stomiprodukter via den amerikanske indkøbsorganisation Premier.

Under den nye aftale får Premiers medlemsorganisationer adgang til hele Coloplasts portefølje af stomiprodukter, herunder stomiposer og tilbehørsprodukter.

“Vi er meget stolte over at Premier har valgt os som sin samarbejdspartner. Coloplast deler Premiers kerneværdier om at skabe bedre behandlingsresultater for patienter og skabe værdi for kunderne,” udtaler Senior Vice President Manu Varma, Chronic Care North America.

Aftalen omfatter flere leverandører og løber i tre år fra 1. april 2020. Premier er en førende indkøbsorganisation inden for sundhedssektoren, som repræsenterer cirka 4.000 hospitaler og hospitalssystemer i USA og flere end 175.000 andre leverandører, som alle løbende arbejder for sikre bedre sundhedsydelser.

Om Coloplasts stomiprodukter

Coloplasts udvalg af innovative stomiprodukter er udviklet med henblik på at reducere lækageproblemer og undgå irritation af huden. Coloplast har med SenSura® Mio porteføljen og BodyFit® Technology sat nye standarder for tilpasning til kroppen, fleksibilitet og tryghed. Denne portefølje af innovative stomiløsninger reducerer lækageproblemer og gør brugerne i stand til at leve, som de vil.

Foruden sine produktløsninger har Coloplast udviklet Coloplast® Care, som er et støtteprogram til patienter, der giver stomibrugere adgang til viden og hjælpeværktøjer til at finde det rigtige produkt samt individualiseret support i realtid direkte fra sundhedsfaglige rådgivere. Coloplast® Care sikrer pålidelig information, der giver stomibrugere bedre viden om personlig pleje og hjælper dem til at leve et normalt liv.

