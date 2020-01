AUSTIN, Texas, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Wi-Fi Alliance® lance une nouvelle terminologie pour distinguer les appareils Wi-Fi 6 à venir capables de fonctionner dans la bande 6 GHz, une part importante de spectre sans licence pouvant prochainement être mise à disposition par les régulateurs dans le monde entier. Le Wi-Fi 6E apporte un nom d'industrie commun permettant aux utilisateurs du Wi-Fi® d'identifier les appareils qui offriront les fonctions et capacités du Wi-Fi 6 , notamment de meilleures performances, une latence plus faible et des taux de données plus rapides, étendues dans la bande 6 GHz. On prévoit que les appareils Wi-Fi 6E deviendront disponibles rapidement suite aux approbations réglementaires de la bande 6 GHz, utilisant cette capacité de spectre supplémentaire pour offrir en continu des innovations en matière de Wi-Fi et de précieuses contributions aux consommateurs, aux entreprises et aux économies.

Le Wi-Fi est prêt à utiliser le spectre 6 GHz alors que sa disponibilité s'étendra au monde entier. La Wi-Fi Alliance continue de soutenir ses efforts de plaidoyer à l'échelle internationale pour mettre ce spectre additionnel à la disposition des utilisateurs de Wi-Fi, tout en protégeant également les appareils existants dans la bande. Le Wi-Fi a été reconnu comme étant une technologie fondatrice de l'Internet des objets , un complément nécessaire à l' offre de la 5G , un outil important apportant des réseaux de communication aux zones sous-desservies et un puissant contributeur aux économies mondiales . La bande 6 GHz est tout à fait adaptée pour faciliter la croissance continue du Wi-Fi dans ces domaines en raison de son adjacence avec la bande 5 GHz là où le Wi-Fi opère déjà, une meilleure disponibilité de tailles de canaux plus larges, et l'accessibilité à un spectre clair avec moins d'interférences des appareils Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5 existants.

« Si le paysage réglementaire le permet, nous nous attendons à ce que les sociétés proposent rapidement des produits fonctionnant dans la bande 6 GHz parce qu'elles comprennent la valeur prodigieuse apportée à leurs clients par cette partie de spectre sans licence », a déclaré Phil Solis, directeur de recherche chez IDC. « Si le spectre est mis à disposition tôt dans l'année, nous nous attendons à ce que l'essor de produits pouvant fonctionner dans la bande 6 GHz s'amplifie très rapidement. La bande 6 GHz possède une gigantesque capacité et sera efficacement utilisée par le Wi-Fi 6 et les versions de Wi-Fi plus récentes. Les États-Unis prennent beaucoup d'avance sur le marché de la bande 6 GHz, les régions Europe et APAC explorant également l'accès à cette bande. »

Une fois la bande 6 GHz rendue disponible par les régulateurs, les analystes prédisent que les premiers appareils Wi-Fi à utiliser la bande incluront les smartphones et les points d'accès grand public Wi-Fi 6E, suivis des points d'accès professionnels. On prévoit également que les environnements industriels observeront une forte adoption du Wi-Fi 6E pour offrir des applications comme l'analyse machine, la maintenance à distance, ou la formation des employés par des moyens virtuels. Le Wi-Fi 6E utilisera la bande 6 GHz afin de produire des cas d'utilisation très attendus dans les domaines de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle (RA/RV) pour les environnements industriels, d'entreprise et de grande consommation.

« La bande 6 GHz aidera à répondre au besoin grandissant de capacité de spectre Wi-Fi pour assurer que les utilisateurs de Wi-Fi continuent de bénéficier de l'excellente expérience utilisateur dont ils profitent déjà avec leurs appareils », a déclaré Edgar Figueroa, président et PDG de la Wi-Fi Alliance. « La Wi-Fi Alliance lance maintenant le Wi-Fi 6E pour assurer que l'industrie s'aligne sur une terminologie commune, permettant aux utilisateurs de Wi-Fi d'identifier les appareils prenant en charge le fonctionnement en bande 6 GHz lorsque le spectre deviendra disponible. »

La technologie 6 GHz s'adresse au manque de spectre Wi-Fi en fournissant des blocs de spectre contigus permettant d'accueillir 14 canaux 80 MHz supplémentaires et 7 canaux 160 MHz additionnels, nécessaires pour les applications à haute largeur de bande qui requièrent un débit de données plus rapide, comme la réalité virtuelle et la diffusion vidéo haute définition. Les appareils Wi-Fi 6E tireront parti de canaux plus larges et d'une capacité additionnelle pour produire de meilleures performances réseau et prendre en charge davantage d'utilisateurs Wi-Fi à la fois, même dans les environnements très denses et encombrés. La Wi-Fi Alliance œuvre au développement d'essais d'interopérabilité pour le Wi-Fi 6E, qui offrira des avantages aux utilisateurs du Wi-Fi une fois le spectre disponible.

