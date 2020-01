Selskabsmeddelelse nr. 1/2020

Grindsted, den 7. januar 2020



Ændringer i bestyrelsen i Den Jyske Sparekasse





Næstformand Stine Aare Jensen har meddelt sparekassens bestyrelse, at hun har til hensigt at udtræde af bestyrelsen for Den Jyske Sparekasse A/S på repræsentantskabsmødet den 24. marts 2020. Stine Aare Jensen oplyser, at hun ønsker at udtræde af sparekassens bestyrelse i forbindelse med, at hun tiltræder et nyt og krævende job.

Sparekassen forventer som tidligere oplyst at offentliggøre årsrapport 2019 den 28. februar 2019. I den forbindelse vil der blive indkaldt til den årlige generalforsamling den 24. marts 2020 med valg til sparekassens repræsentantskab. Efter generalforsamlingen afholdes repræsentantskabsmøde med valg til sparekassens bestyrelse. Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig.

Med venlig hilsen





Niels Fessel

Bestyrelsesformand



For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand Niels Fessel, 22 22 20 99 (mobil)

