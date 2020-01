Carlsberg Danmark A/S og F.C. København har besluttet at fortsætte det gode samarbejde, og har i dag indgået en ny sponsoraftale.

Den nye sponsoraftale træder i kraft ved udløb af den eksisterende sponsoraftale den 1. juli 2021.

Sponsoraftalen er indgået for en periode på tre år med en option for F.C. København til at forlænge denne med yderligere to år.

Carlsberg fortsætter som navnesponsor af C-tribunen og vil fortsat have eksponering på den officielle spillertrøje for F.C. København.

