Grèves, problèmes de transport,... nombre de ces situations peuvent rapidement créer de véritables blocages en entreprise et nécessitent d’être anticipées pour mettre en place des dispositifs permettant de se prémunir de ces désagréments. Dans ce contexte, force est de constater que la technologie semble apporter une réponse pertinente, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour les PME.

Cela s’explique notamment par la maturité des solutions du marché qui permettent d’accéder aisément à des outils performants et intégrés. Nous pouvons notamment évoquer la visioconférence qui offre aujourd’hui de solides avantages pour collaborer à distance dans les meilleures conditions.

Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Bien entendu, lorsque l’on parle de visioconférence, cela nous évoque avant tout les traditionnelles applications B2C que nous pouvons utiliser dans un contexte purement personnel. Bien que performantes, ces dernières ne répondent pourtant pas à un usage professionnel pour de nombreuses raisons : qualité, sécurité, etc. Il est donc fondamental de prendre son projet avec plus de hauteur en cartographiant des solutions professionnelles conçues pour répondre à des exigences avancées et intégrant des aspects liés au travail collaboratif. Si la visioconférence est une solution indispensable pour collaborer efficacement à distance, elle doit aussi être complétée par d’autres outils pratiques pour partager des documents ou des informations.

Accéder à un guichet unique et collaboratif

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la visioconférence professionnelle est un point d’entrée central, mais pas une finalité. Cette dernière, intégrée dans une approche de communication unifiée, permettra alors d’accéder à une qualité de service de premier plan et à un espace de travail professionnel qui gommera les distances et offrira une expérience utilisateur unique. On notera ainsi que contrairement à une approche B2C, l’intégration des outils de communication unifiée, dont la visioconférence, au sein des annuaires de l'entreprise et des contacts issus du CRM ou des ERP est un réel différenciateur. Enfin, une approche professionnelle permettra également de bénéficier de ce type de fonctionnalités en situation de mobilité depuis les différents devices du marché.

Sensibiliser les collaborateurs à ces nouveaux outils

Mais pour réussir son projet, il ne faut pas se limiter à déployer de la technologie, mais à la faire adopter par les utilisateurs. En ce sens, le choix d’une solution ergonomique, simple d’utilisation et proposant différentes options avancées sera un prérequis. Il faudra donc largement tourner son projet vers un but unique : garantir une expérience d’utilisation de premier plan qui encouragera les collaborateurs à utiliser massivement ces outils collaboratifs. En réduisant les distances et en permettant à tous de se réunir dans les meilleures conditions, les solutions collaboratives offrent donc une réelle alternative aux aléas qui peuvent impacter la vie des entreprises.

Par Bertrand POURCELOT, Directeur Général de Centile Télécom Applications