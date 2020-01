Communiqué de presse









Atos accélère les travaux de recherche à l’Université du Luxembourg avec le

supercalculateur BullSequana XH2000

Paris, le 7 janvier 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de 4 ans pour fournir son supercalculateur BullSequana XH2000 à l’Université du Luxembourg, une université européenne de renommée et un leader international dans le monde de la recherche. Ce supercalculateur, nommé « AION », va permettre à l’université d’accélérer ses recherches et de faire face à la compétition internationale, en réalisant de nouvelles percées en matière d’innovation.

Le supercalculateur BullSequana XH2000 permettra aux chercheurs d’accéder à une capacité de calcul 1,5 fois supérieure, avec une performance théorique maximale de 1,7 PetaFlops, en complément du cluster actuel.

Le supercalculateur sera utilisé par les chercheurs de l’Université et ses partenaires européens pour accélérer les recherches qui reposent sur du calcul intensif et de l'analyse Big Data à grande échelle. Cela comprend des développements-clés en matière de physique des particules, science des matériaux, chimie théorique, sciences de la terre, prévisions météorologiques numériques, astrophysique, cryptologie, intelligence artificielle et simulations économiques.

« L’'une des raisons principales pour lesquelles Atos a été sélectionné pour ce contrat est la solution ‘Direct Liquid Cooling’ de notre BullSequana XH2000, qui minimise la consommation énergétique en utilisant de l'eau chaude, garantissant ainsi une efficacité énergétique optimale » précise Antoine Kerrinckx, CEO Belgique et Luxembourg chez Atos. « En tant que premier fabricant européen de supercalculateurs, nous sommes fiers de contribuer à la compétitivité du Luxembourg et de permettre à ses chercheurs d'accélérer leurs travaux de recherche. »

« La recherche d’aujourd’hui requiert une puissance de calcul importante et génère de grandes quantités de données ; nous avions donc besoin d'une solution de calcul haute performance qui réponde à nos besoins croissants de puissance de calcul afin d'accroître nos capacités de recherche et de nous permettre de dépasser les limites de la simulation traditionnelle », déclare le Docteur Sébastien Varrette, co-Directeur (avec le Professeur Pascal Bouvry) du service Calcul Haute Performance à l’Université du Luxembourg. « Avec l’arrivée du système ‘AION’, la capacité globale de notre infrastructure HPC sera augmentée – à la fois en termes de calcul (totalisant 2,8 PetaFlops avec les deux systèmes) et de stockage partagé (jusqu'à 10 PetaBytes). Cela consolide l'ambition de l'Université, qui souhaite offrir une infrastructure de recherche de pointe aux scientifiques du Luxembourg, et permet d’anticiper l’arrivée du futur supercalculateur luxembourgeois MeluXina dans le contexte du projet EURO-HPC ».

La livraison du supercalculateur ‘AION’ d’Atos est prévue pour le premier semestre 2020.

