Persbericht

Brussel, 7 januari 2020



De Raad van Bestuur van Orange Belgium heeft de benoeming van Christophe Dujardin als Chief Consumer Officer gevalideerd. Hij start op 1 februari 2020.

Christophe Dujardin, 48 jaar, heeft meer dan 18 jaar ervaring in de verkoop, klantrelaties, transformatie en financiën in de telecomsector. Christophe is een erkend leider in de industrie, met een succesvol trackrecord op de Belgische markt. Tot september 2019 was hij verantwoordelijk voor Consumer Sales in de Consumer Business Unit van Proximus.

Christophe Dujardin volgt Cristina Zanchi op, die besloot om na 9 jaar van gepassioneerde bijdragen binnen Mobistar/Orange Belgium zich te concentreren op nieuwe opportuniteiten.

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, reageert: "Ik ben heel blij Christophe te mogen verwelkomen in het managementteam van Orange Belgium. Dankzij zijn uitgebreide ervaring en leiderschapskwaliteiten zal hij van grote waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van onze activiteiten op de residentiële markt. Ik wil ook Cristina Zanchi hartelijk danken voor haar sterke inzet en impact op onze resultaten gedurende de afgelopen 9 jaar.”

Met betrekking tot zijn nominatie verklaart Christophe Dujardin: "Ik kijk er naar uit om het team van Orange Belgium te vervoegen en daarvoor wil ik de CEO en de leden van de Raad van Bestuur van harte danken voor het vertrouwen. Ik ben verheugd om samen verder te bouwen op de gedurfde challenger-positie van Orange op de Belgische markt."

Over Orange Belgium

Orange Belgium is met meer dan 4 miljoen klanten een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt. Via zijn dochter Orange Communications Luxembourg is het bedrijf ook actief in Luxemburg.

Als convergente speler bieden we, naast mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv voor particulieren, ook innovatieve mobiele en vaste diensten voor bedrijven aan. Ons ultraperformant mobiel netwerk ondersteunt 2G, 3G, 4G en 4G+, technologieën waarin we voortdurend blijven investeren.

Orange Belgium is een filiaal van de Orange Group, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika op het vlak van mobiele telefonie en breedbandinternet en een wereldwijde topleverancier van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie via: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

