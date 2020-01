TYSONS, Va., 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Novayre Solutions SL, développeur de la plateforme Jidoka RPA. Jidoka est actuellement le logiciel de RPA le mieux noté sur Gartner Peer Insights (>50 commentaires). Cette acquisition fait d'Appian un guichet unique pour l'automatisation, avec les meilleures solutions de workflow, d'IA et de RPA.



Selon Forrester, le marché de la RPA devrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2023, tandis que de nombreuses entreprises n'en sont encore qu'aux premières étapes de leur parcours RPA*. Les robots sont souvent déployés en silos sans surveillance humaine efficace, ce qui crée des défis de management. Les préoccupations des DSI en matière de sécurité et de gouvernance des robots ont également limité la croissance de la RPA pour les cas d'utilisation à grande échelle.

Par cette acquisition Appian répond à ces défis, pour le plus grand bénéfice de ses clients avec :

Un guichet unique pour l’Automatisation. Appian va unifier le développement low-code et la RPA dans une plate-forme d'automatisation complète, permettant l'orchestration des trois agents du travail moderne que sont : les humains, les robots et l'intelligence artificielle. Les capacités de gestion de cas d'Appian sont incluses, de sorte que si les robots créent des erreurs ou des exceptions, les humains sont dans la boucle pour apporter rapidement des corrections.



Gouvernance de l'effectif robotique. Appian assurera la gouvernance de la RPA pour l'entreprise. Les entreprises seront en mesure de gérer la main-d'œuvre robotique des principaux fournisseurs de RPA, dont Blue Prism et UIPath. Les interfaces métier pour la gestion des robots - y compris la surveillance, la programmation et les rapports - sont disponibles à la fois sur le web et les appareils mobiles. Le service offrira des analyses et des rapports puissants, allant de l'analyse d'impact à la conformité.



RPA pour l'entreprise. La RPA d'Appian sera à la fois cloud RPA et Java RPA. Ce nouveau service sera disponible dans le monde entier sur le cloud Appian. Les développeurs de robots peuvent s'appuyer sur un puissant environnement de développement intégré (IDE) Java, qui leur permet de construire des robots sophistiqués. Ils pourront également incorporer une puissante IA, propulsée par Google, qui étend les cas d'utilisation des robots et facilite la gestion des robots. Une sécurité de niveau entreprise, avec des certifications de conformité SOC 2 et ISO 27001, sera intégrée.



La Confiance. Appian est une société ayant pignon sur rue, cotée au NASDAQ, seul leader du Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes d'applications low-code et pour les suites de gestion intelligente des processus métier (iBPMS). Appian s'engage à fournir une plate-forme ouverte et continuera à travailler avec les principaux fournisseurs de RPA et à les intégrer, offrant ainsi aux clients la flexibilité et la liberté de choix en matière de RPA.

"Appian étend son avance dans l'automatisation du low-code en ajoutant la RPA ", a déclaré Matt Calkins, PDG d'Appian. "Ensemble, les produits offrent une orchestration de processus de bout en bout où les humains, les robots logiciels et l'IA travaillent conjointement de manière coordonnée."

"Notre vision commune de l'automatisation en fait un allié naturel pour Novayre. En unissant nos forces avec Appian, nous faciliterons l'adoption et le déploiement de la RPA à l'échelle de l'entreprise ", a déclaré Víctor Ayllón, PDG de Novayre.

Les conditions financières ne sont pas divulguées.

Si vous souhaitez rester informé de l'offre RPA d'Appian et demander à y accéder dès qu'elle sera disponible, veuillez remplir le formulaire d'inscription en ligne .

* Source : Rapport Forrester, le marché des services de RPA atteindra 12 milliards de $ d'ici 2023

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à Appian, Novayre Solutions SL et à l'acquisition de Novayre Solutions SL et de sa plate-forme Jidoka RPA par Appian, qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses importantes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris les déclarations concernant les avantages potentiels de l'acquisition, les plans, objectifs, attentes et intentions d'Appian, et les activités d'Appian, sont des déclarations prospectives. Les mots "anticiper", "croire", "continuer", "estimer", "attendre", "avoir l'intention", "pouvoir", "devoir" et autres expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Appian a fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements et tendances financières futurs qui, selon Appian, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie commerciale, ses activités et objectifs commerciaux à court et long terme et ses besoins financiers. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, sans limitation, les risques et incertitudes énoncés dans la section " Facteurs de risque " du rapport annuel d'Appian sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 21 février 2019, et les rapports ultérieurs qu'Appian dépose auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, Appian opère dans un environnement très concurrentiel et en rapide évolution. De nouveaux risques peuvent apparaître. Il n'est pas possible pour la direction d'Appian de prévoir tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur son activité ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives qu'Appian peut faire. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, Appian ne peut garantir que les résultats, niveaux d'activité, performances, réalisations ou événements et circonstances futurs reflétés dans les déclarations prospectives se produiront. Appian n'est pas tenu de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date du présent communiqué de presse afin de les rendre conformes aux résultats réels ou aux attentes révisées, sauf si la loi l'exige

Á propos d’Appian

Appian fournit une plate-forme de développement low-code pour créer rapidement de puissantes applications métiers. Un grand nombre d’entreprises internationales utilisent les applications Appian pour améliorer l’expérience client, atteindre l’excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.appian.fr .

