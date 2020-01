MILANO, Italia, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi l'acquisizione di Novayre Solutions SL, sviluppatore della piattaforma Jidoka RPA. Jidoka è attualmente il software RPA con il più alto rating su Gartner Peer Insights (>50 recensioni). L'acquisizione rende Appian un punto di acquisto singolo per l’Automazione, con le migliori soluzioni per workflow, IA e RPA.



Secondo Forrester, il mercato RPA dovrebbe raggiungere i 12 miliardi di dollari entro il 2023, ma molte organizzazioni sono ancora nelle prime fasi del loro percorso RPA.* Le aziende hanno sperimentato l'RPA implementando robot di più fornitori, dando luogo a un panorama tecnologico frammentato. I robot sono spesso impiegati in silos senza un'efficace supervisione umana, creando problemi di gestione. Le preoccupazioni dei CIO sulla sicurezza e la governance dei robot hanno anche limitato la crescita dell'RPA per i casi di utilizzo su larga scala.

L'acquisizione di Appian affronta queste sfide. I clienti di Appian trarranno vantaggio da:

Un unico interlocutore per l'Automazione. Appian unificherà lo sviluppo low-code e l'RPA in un'unica piattaforma di automazione completa, consentendo l'orchestrazione di tutti e tre gli agenti del lavoro moderno - umani, bot e intelligenza artificiale. Sono incluse le funzionalità di case management leader di mercato di Appian, quindi se i robot creano errori o eccezioni, gli esseri umani vengono coinvolti nel ciclo per effettuare rapidamente le correzioni.

Appian fornirà la governance RPA per l’azienda. Le organizzazioni saranno in grado di gestire la forza lavoro robotica dei principali fornitori di RPA, tra cui Blue Prism e UIPath. Le interfacce di business per la gestione dei robot - incluso il monitoraggio, la programmazione e la reportistica - sono disponibili sia sul web che sui dispositivi mobili. Il servizio fornirà un'analisi e una reportistica potente, che va dall'analisi dell'impatto alla conformità. Una RPA di livello enterprise. L’RPA da Appian sarà cloud RPA e Java RPA. Il nuovo servizio sarà disponibile a livello globale sul cloud Appian. Gli sviluppatori di bot possono sfruttare un potente ambiente di sviluppo integrato Java (IDE), che permette loro di costruire robot sofisticati. Saranno anche in grado di incorporare una potente IA, alimentata da Google, che estende i casi d'uso dei robot e facilita la gestione dei bot. La sicurezza di livello enterprise, con le certificazioni di conformità SOC 2 e ISO 27001, sarà integrata.

"Appian sta estendendo il nostro vantaggio nell'automazione low-code aggiungendo l’RPA", ha detto Matt Calkins, CEO di Appian. "Insieme, i prodotti consentono un'orchestrazione dei processi end-to-end in cui gli esseri umani, i robot software e l'IA lavorano tutti insieme in modo coordinato".

"La nostra visione condivisa dell'automazione rende questa una scelta naturale per Novayre. Unendo le forze con Appian, renderemo più facile per le aziende l'adozione e il rilascio di RPA su scala aziendale", ha dichiarato Víctor Ayllón, CEO di Novayre.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Se desiderate rimanere informati sull'offerta RPA di Appian e richiedere l'accesso non appena disponibile, visitate la pagina di iscrizione .

* Fonte: Rapporto Forrester, RPA Services Market To Reach $12 Billion By 2023

Dichiarazioni previsionali

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it.

