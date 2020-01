TYSONS, Va., Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) kondigde vandaag de overname aan van Novayre Solutions SL, ontwikkelaar van het Jidoka RPA-platform. Jidoka is momenteel de hoogst gewaardeerde RPA-software volgens Gartner Peer Insights (> 50 beoordelingen). De overname maakt Appian een one-stop-shop voor Automation, met best-in-class oplossingen voor workflow, AI en RPA.

Volgens Forrester is het de verwachting dat de RPA-markt tegen 2023 $ 12 miljard zal bereiken, maar veel organisaties bevinden zich nog in de vroege stadia van hun RPA-journey. * Bedrijven hebben met RPA geëxperimenteerd door robots van meerdere leveranciers te implementeren, wat resulteerde in een gefragmenteerd technologielandschap. Robots worden vaak ingezet in silo's zonder effectief menselijk toezicht, waardoor managementuitdagingen ontstaan. Zorgen van CIO’s over robot security en governance hebben ook de groei van RPA beperkt voor grootschalige gebruiksscenario's.

Appian’s overname adresseert deze uitdagingen. Appian klanten profiteren van:

One-stop shop voor Automation. Appian brengt low-code ontwikkeling en RPA samen in een omvangrijk automation platform, dat de drie pijlers van het moderne werken -- mensen, bots en artificial intelligence orkestreert. Appian’s hoogst gewaardeerde case management capaciteiten zijn inbegrepen, dus als robots fouten of uitzonderingen genereren, zijn mensen ‘in-the-loop’ betrokken, om snel correcties uit te voeren.

Appian brengt low-code ontwikkeling en RPA samen in een omvangrijk automation platform, dat de drie pijlers van het moderne werken -- mensen, bots en artificial intelligence orkestreert. Appian’s hoogst gewaardeerde case management capaciteiten zijn inbegrepen, dus als robots fouten of uitzonderingen genereren, zijn mensen ‘in-the-loop’ betrokken, om snel correcties uit te voeren. Governed robotic workforce. Appian levert RPA-governance voor de enterprise. Organisaties kunnen robotic workforces van belangrijke RPA vendors managen, inclusief Blue Prism en UIPath. De business interfaces voor het managen van robots -- inclusief monitoring, scheduling en reporting -- zijn zowel op het web beschikbaar als ook op mobiele devices. De service levert krachtige analytics en rapportage, variërend van impactanalyse tot compliance.

Appian levert RPA-governance voor de enterprise. Organisaties kunnen robotic workforces van belangrijke RPA vendors managen, inclusief Blue Prism en UIPath. De business interfaces voor het managen van robots -- inclusief monitoring, scheduling en reporting -- zijn zowel op het web beschikbaar als ook op mobiele devices. De service levert krachtige analytics en rapportage, variërend van impactanalyse tot compliance. Enterprise-grade RPA. RPA van Appian zal cloud RPA en Java RPA zijn. De nieuwe service zal wereldwijd in de Appian cloud beschikbaar zijn. Bot-developers kunnen gebruikmaken van een krachtige Java Integrated Development Environment (IDE), die hen in staat stelt om geavanceerde robots te bouwen. Ze kunnen ook krachtige, door Google ondersteunde AI integreren, waarmee robot use cases uitgebreid kunnen worden en bot- management gefaciliteerd wordt. Enterprise-grade security, met SOC 2 and ISO 27001 compliance certificering, worden geïntegreerd.

RPA van Appian zal cloud RPA en Java RPA zijn. De nieuwe service zal wereldwijd in de Appian cloud beschikbaar zijn. Bot-developers kunnen gebruikmaken van een krachtige Java Integrated Development Environment (IDE), die hen in staat stelt om geavanceerde robots te bouwen. Ze kunnen ook krachtige, door Google ondersteunde AI integreren, waarmee robot use cases uitgebreid kunnen worden en bot- management gefaciliteerd wordt. Enterprise-grade security, met SOC 2 and ISO 27001 compliance certificering, worden geïntegreerd. Vertrouwen. Appian is een beursgenoteerd, aan de NASDAQ-genoteerd bedrijf, en is de enige leider in zowel de Gartner Magic Quadrant voor Enterprise Low-Code Application Platforms als voor Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS). Appian heeft zich gecommitteerd aan het leveren van een open platform en zal blijven werken aan de integratie van belangrijke RPA vendors, om klanten de flexibiliteit en vrijheid te bieden in de RPA keuze.

“Appian breidt onze voorsprong in low-code automation uit door RPA toe te voegen,” zegt Matt Calkins, CEO, Appian. “Samen maken de producten end-to-end procesorkestratie mogelijk waar mensen, software robots en AI samenwerken op gecoördineerde wijze.”

“Onze gedeelde visie op automation maakt dit een natuurlijke fit voor Novayre. Door de krachten te bundelen met Appian, maken we het eenvoudiger voor bedrijven om RPA te adopteren en in te zetten op een enterprise-schaal.”, zei Víctor Ayllón, CEO of Novayre.

Financiële voorwaarden worden niet bekendgemaakt.

Als u op de hoogte gehouden wil worden over Appian’s RPA aanbod en om toegang aan te vragen zodra het beschikbaar komt, bezoekt u dan de aanmeldpagina .

* Bron: Forrester report, RPA Services Market To Reach $12 Billion By 2023

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken gerelateerd aan Appian, Novayre Solutions SL, en de overname van Novayre Solutions SL en zijn Jidoka RPA platform door Appian, welke substantieel risico, onzekerheden en veronderstellingen bevatten die erin kunnen resulteren dat actuele resultaten wezenlijk en materieel afwijken van wat er uitgesproken of geïmpliceerd is door dit soort uitspraken.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen van historische feiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de komende release van de laatste versie van het Appian-platform, zijn toekomstgerichte verklaringen. De woorden ,,voorzien," ,,geloven," ,,gaan," ,,schatting," ,,raming," ,,verwacht," ,,bedoelt," ,,kan," ,,zal" ,,en de gelijkaardige uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Appian heeft deze toekomstgerichte verklaringen grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en prognoses over toekomstige gebeurtenissen en financiële trends die volgens Appian van invloed kunnen zijn op haar financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie, korte- en lange termijn bedrijfsactiviteiten en -doelstellingen en financiële behoeften. Die toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan een aantal risico's en onzekerheden, met inbegrip van, zonder beperking, de risico's en onzekerheden die worden uiteengezet in de sectie "Risicofactoren" van Appian's Jaarverslag over Formulier 10-K voor het jaar dat werd afgesloten op 31 december 2018, dat werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission op 21 februari 2019, en de daaropvolgende rapporten die Appian indient bij de Securities and Exchange Commission. Bovendien opereert Appian in een zeer concurrerende en snel veranderende omgeving. Van tijd tot tijd komen er nieuwe risico's naar voren. Het is voor het management van Appian niet mogelijk om alle risico's te voorspellen, noch kan Appian de impact van alle factoren op haar activiteiten beoordelen, noch kan Appian de mate waarin een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken die Appian kan doen. In het licht van deze risico's, onzekerheden en aannames, kan Appian niet garanderen dat toekomstige resultaten, activiteiten, prestaties of gebeurtenissen en omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld, zich zullen voordoen. Appian is niet verplicht om na de datum van dit persbericht een van deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken om deze verklaringen in overeenstemming te brengen met de werkelijke resultaten of herziene verwachtingen, behalve zoals vereist door de wet.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van impactvolle bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te verbeteren, operationele topkwaliteit te bereiken en het risicobeheer samen met de compliance wereldwijd te vereenvoudigen.

Jessica Jansen

jessica.jansen@appian.com