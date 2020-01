Faits saillants :



Bilan de l’année 2019 : Une année marquée par une croissance exceptionnelle des ressources

Les ressources aurifères ont plus que doublé pour s’établir à 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées. Niveau de confiance accru des ressources et ajout des premières onces de catégorie mesurée. Nouveau couloir aurifère , Courvan, découvert parallèle au couloir Pascalis déjà identifié. Potentiel pour plusieurs gros gîtes aurifères et pour une croissance significative des ressources. Nouvelle zone aurifère découverte au sud-est de l’ancienne fosse Monique, contribuant aux 661 400 nouvelles onces présumées à l’inventaire global de ressources. Potentiel d’exploration pour de nouveaux couloirs parallèles indiqué par de nouveaux levés géophysiques. Moins de 5 % des propriétés de Probe Metals qui composent l’une des plus grandes positions de terrain consolidées dans la partie est du camp de Val-d’Or ont été exploré . Potentiel significatif d’exploration dans cette région sous-explorée du camp minier de Val-d’Or. Important programme de forage ciblant les couloirs Pascalis, Courvan et Monique, qui continue de démontrer la présence de vastes systèmes aurifères avec un potentiel d’exploitation à ciel ouvert et souterraine. Toutes les zones demeurent ouvertes dans toutes les directions pour expansion. Études métallurgiques avancées donnant des résultats très favorables pour une nouvelle technologie de tri du minerai qui pourrait potentiellement réduire les coûts de transport et améliorer la rentabilité. Identification de nouvelles cibles grâce à des levés géophysiques modernes plus puissants. Financement de 17 M$ réalisé afin de financer le vaste programme d’exploration 2020. Les liquidités et les placements à court terme totalisaient plus de 35 M$ à la fin de l’année 2019. Faible coût de découverte, à moins de 10 $/once grâce aux incitatifs à l’exploration consentis au Québec et aux excellentes infrastructures minières. Les fonds amassés en 2019 seront aussi utilisés pour réaliser des travaux d’exploration sur d’autres propriétés au Québec, notamment sur notre projet Detour adjacent à la mine Detour Lake de Detour Gold.



Le programme d’exploration 2020 sera axé sur la croissance des ressources et l’avancement du projet

90 000 mètres de forage prévus, l’un des plus importants programmes d’exploration aurifère dans la région cette année; 55 000 mètres de forage seront affectés à l’expansion des ressources, 20 000 mètres au forage intercalaire et 15 000 mètres pour l’exploration. 3 foreuses présentement mobilisées sur la propriété; une autre foreuse sera ajoutée en février. De nouveaux levés géophysiques et géochimiques sont prévus afin d’augmenter la couverture d’exploration au sein du portefeuille de propriétés détenu par la Société, en misant sur de nouvelles découvertes aurifères. Travaux métallurgiques, environnementaux et géotechniques avancés afin de continuer à caractériser les scénarios de développement potentiels pour les ressources aurifères en croissance. Poursuite de l’exploration dans d’autres ceintures au Québec, incluant nos importantes positions de terrain le long des prolifiques couloirs de Detour et Casa-Cameron, en misant sur l’évaluation et la réinterprétation des modèles d’exploration existants pour ces propriétés prometteuses et sous-explorées.



TORONTO, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement du programme d’exploration 2020 sur le projet Val-d’Or Est (le « projet ») situé près de la ville de Val-d’Or au Québec.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Nous nous attendons à avoir une autre année charnière pour notre projet alors que nous bâtirons nos programmes basés sur les succès de 2019. Le projet a rapidement pris beaucoup d’ampleur depuis nos premiers programmes d’exploration en 2016, puisque les ressources aurifères ont doublé d’une estimation à l’autre, et pourtant nous n’avons fait qu’effleurer la surface en termes d’exploration. Au cours des trois dernières années, nous avons exploré moins de 5 % de la superficie du projet et avons déjà livré des ressources totalisant plusieurs millions d’onces avec de multiples nouvelles découvertes. Nous croyons avoir réussi à confirmer notre hypothèse initiale selon laquelle le secteur Val-d’Or Est a le potentiel d’encaisser des gisements d’envergure similaire à ceux situés plus à l’ouest du camp de Val-d’Or, où plus de 30 Moz d’or ont été produites. Notre objectif en 2020 sera de continuer à trouver des onces d’or dans cette partie sous-explorée de l’un des districts miniers les plus prolifiques au Canada. Nous travaillerons d’arrache-pied pour nos actionnaires en 2020 afin de continuer d’établir la position de la Société parmi les plus grands explorateurs aurifères au Canada. »

Bilan de l’année 2019

En 2019, les travaux de forage visaient principalement à augmenter l’étendue des ressources aurifères déjà définies, à convertir les ressources présumées en ressources de catégorie mesurée et indiquée, et à vérifier de nouvelles cibles d’exploration. L’année a été couronnée de succès puisque nous avons plus que doublé nos ressources aurifères, qui s’établissent maintenant à 866 330 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées (voir le communiqué publié le 3 septembre 2019) et avons défini les premières onces de catégorie mesurée sur le projet. En plus d’augmenter l’étendue et la qualité des ressources aurifères antérieures, nous avons aussi réussi à faire de nouvelles découvertes à proximité des zones de ressources historiques, notamment le long du nouveau couloir Courvan, qui a contribué 770 000 onces de catégorie présumée à notre estimation de ressources de 2019, ainsi qu’à l’ancienne mine Monique plus à l’est.

Les travaux de forage étaient principalement concentrés le long et autour des couloirs Pascalis, Courvan et Monique. Les résultats de forage les plus notables ont été obtenus le long du couloir Courvan, nouvellement défini, avec des intersections à haute teneur titrant 9,6 g/t Au sur 9,1 mètres et 3,9 g/t Au sur 30 mètres, autour de l’ancienne mine Bussières, où l’exploitation remonte à 1943. Une nouvelle zone aurifère a aussi été découverte au sud-est de l’ancienne fosse Monique; le forage de découverte a livré une teneur de 7,6 g/t Au sur 10,0 mètres. Le couloir aurifère Pascalis a continué de présenter un fort potentiel d’exploitation à ciel ouvert en livrant des résultats de forage positifs tout au long de l’année, incluant notamment des teneurs de 2,7 g/t Au sur 20,7 mètres et 3,4 g/t Au sur 17,8 mètres.

À l’échelle régionale, Probe a aussi réalisé des levés géophysiques et géochimiques, de la cartographie géologique et de la modélisation afin d’augmenter la couverture des programmes d’exploration de la Société au sein de son portefeuille de propriétés de 334 kilomètres carrés. De nouvelles cibles ont été identifiées grâce à des levés géophysiques modernes très puissants, dans des secteurs où les levés traditionnels n’avaient pas réussi à identifier des anomalies. Les meilleurs résultats ont été obtenus dans le cadre de levés de polarisation provoquée en 3D (« PP 3D »), qui ont réussi à délimiter des zones de sulfures disséminés encaissant de la minéralisation aurifère. Ces levés seront agrandis en 2020 et un budget de 15 000 mètres de forage a été alloué afin de tester de nouvelles découvertes potentielles, notamment pour définir de nouveaux couloirs potentiels parallèles aux couloirs Courvan et Pascalis.

Programme d’exploration 2020 – poursuivre la croissance des ressources et l’avancement du projet

L’objectif global du programme d’exploration 2020 sera de continuer à augmenter l’étendue et la qualité des ressources aurifères tout en s’efforçant de réduire les risques potentiels associés au projet.

Grâce aux récents résultats d’exploration positifs et suivant la clôture d’un financement sursouscrit en décembre 2019, la Société prévoit entreprendre un programme de forage agressif et dépenser 13 millions de dollars en exploration sur son projet Val-d’Or Est au courant de l’année. Le programme d’exploration proposé pour 2020 impliquera 90 000 mètres de forage, 290 kilomètres de PP, une mise à jour des modèles géologiques en 3D et de nouvelles études techniques visant à faire avancer le projet. Les travaux de forage serviront principalement à augmenter l’étendue et mieux délimiter les ressources aurifères actuelles sur le projet, et aussi à définir de nouveaux gîtes aurifères potentiels au sein du portefeuille régional. Quatre foreuses seront en activité cette année sur les propriétés Pascalis, Courvan, Monique et Cadillac Break Est.

Du total de 90 000 mètres, la Société a l’intention d’affecter environ 55 000 mètres de forage à l’expansion et à l’exploration des ressources, 20 000 mètres au forage intercalaire, et 15 000 mètres de forage pour l’exploration régionale. Toutes les zones aurifères présentement connues restent ouvertes latéralement ainsi qu’en profondeur. La Société continuera aussi d’utiliser des techniques géophysiques avancées comme la PP de haute puissance, afin d’identifier de nouvelles cibles au sein de son portefeuille régional.

En parallèle au programme de forage, la Société continuera de faire avancer le projet et de réduire le risque potentiel associé, en réalisant des essais métallurgiques des zones aurifères, des études environnementales préliminaires du milieu d’accueil couvrant le secteur des principaux couloirs, Pascalis et Courvan, ainsi que d’autres études géotechniques et géochimiques.

En résumé, nos importants succès remportés en 2019 et notre ambitieux programme d’exploration prévu pour 2020 nous rendent confiants à l’effet que nous continuerons d’accroître nos ressources aurifères, tant localement que régionalement. Nous sommes bien financés pour atteindre ces objectifs en 2020 et en 2021 et nous concentrerons nos efforts sur l’exploration agressive de nos vastes positions de terrain.

Le projet Val-d’Or Est

Au cours des dernières années, Probe Metals s’est affairé à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or au Québec. Le projet Val-d’Or Est regroupe des terrains couvrant une superficie de 334 kilomètres carrés et représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. La propriété englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversée par quatre couloirs miniers d’envergure régionale, dont la prolifique Faille de Cadillac sur 14 kilomètres d’étendue latérale. Le projet Val-d’Or Est est situé dans un environnement minier à faible coût, politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Le projet Val-d’Or Est englobe des ressources aurifères totalisant 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées.

Personne qualifiée :

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

Au nom de Probe Metals Inc..



David Palmer. Ph.D.

Président et chef de la direction



