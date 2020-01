INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S

til afholdelse

torsdag den 30. januar 2020 kl. 15.00

hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af sålydende indhold:

1) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

I Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 23 mio., svarende til kr. 23,00 pr. aktie.

II Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2019/20

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019/20 fastsættes til

kr. 340.000 til selskabets formand og kr. 170.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

III Opdatering af vederlagspolitik

Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af selskabets vederlagspolitik, der kan ses på selskabets hjemmeside www.luxor.dk . Opdateringen af vederlagspolitikken er begrundet i Selskabslovens nye krav.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6) Valg af revisorer.

7) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.

8) Eventuelt.

