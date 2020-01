MONTREAL, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), un chef de file du divertissement immersif, annonce que Claude Mc Master président et chef de la direction de l’entreprise prendra sa retraite comme prévu le 31 mars 2020. Sébastien Mailhot, chef de l’exploitation et chef des finances par intérim jusqu’à la nomination récente de David Montpetit, a été nommé président et chef de la direction. Cette nomination entrera en vigueur le 1er avril 2020. M. Mc Master demeurera conseiller stratégique en appui au nouveau président et chef de la direction pour assurer une transition harmonieuse.



« Au nom des membres du conseil d’administration et de tout le personnel, j’aimerais remercier Claude pour sa vision et le leadership inébranlable qu’il a exercé chez D-BOX. La grande confiance qu’il a témoignée envers ses employés et la technologie de D-BOX au cours des dix-huit dernières années a sans aucun doute joué un rôle clé dans l’implantation de la marque à l’échelle internationale et dans son expansion dans divers marchés », rappelle Jean-René Halde, président du conseil d’administration de D-BOX.

« À titre de président et chef de la direction de D-BOX, ce fut un honneur de diriger une entreprise aussi innovante et dynamique comptant des employés qui ont travaillé sans relâche pour obtenir un tel succès. Je suis également ravi d’avoir offert aux créateurs de contenu, intégrateurs, exploitants de salles et consommateurs un produit de qualité et éprouvé qui s’est taillé une importante niche dans le monde du divertissement et a su rassembler une importante base d’adeptes dans plus de 40 pays. Il va sans dire que D-BOX est très bien positionnée en vue d’une croissance supplémentaire dans les prochaines années », explique Claude Mc Master. « Dans mes nouvelles fonctions de conseiller stratégique du président et chef de la direction, je suis enthousiaste à l’idée de l’épauler pendant cette transition et de continuer à développer de nouvelles opportunités d’affaires pour D-BOX grâce à mon réseau international. »

« Ce fut un honneur de travailler en étroite collaboration avec Claude et j’aimerais le remercier pour la confiance qu’il m’a accordée il y a quatre ans. J’aimerais également remercier le conseil d’administration de me donner l’occasion de diriger une entreprise exceptionnelle. Dans le prochain chapitre de l’histoire de D-BOX, l’accent de l’entreprise sera de réaliser une croissance rentable tout en continuant d’accroître notre présence dans les lieux de divertissement et en simulation professionnelle qui bénéficient de notre technologie de mouvement », poursuit Sébastien Mailhot. « J’ai hâte d’assumer mes nouvelles responsabilités de président et chef de la direction afin de continuer à façonner les expériences de divertissement de demain, j’ai hâte. D-BOX arrive à un moment décisif et je me réjouis de pouvoir saisir les nombreuses occasions d’affaires liées à la diffusion en continu, aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle et augmentée. »

Avant d’entrer au service de D-BOX, Sébastien Mailhot a travaillé comme chef de la direction de Carreaux Céragrès, un fabricant et distributeur privé de céramiques, pierres et produits architecturaux où il a contribué à l’expansion de l’entreprise au-delà du marché québécois. De février 2004 à janvier 2009, M. Mailhot a été partenaire et vice-président de Capimont Technologies, un fonds de capital de risque destiné aux technologies industrielles. Auparavant, M. Mailhot a été vice-président des finances et de l’administration de différentes entreprises technologiques. Il a également travaillé comme consultant financier chez Arthur Andersen et fourni à des entreprises en croissance des services liés aux fusions et acquisitions, aux finances et aux stratégies d’affaires. M. Mailhot détient les titres de comptable agréé (CPA, CA) et d’expert en évaluation d’entreprise (CBV).

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, Canada et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

