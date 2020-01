INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement Général AMF

et L.233-8 II du Code de commerce

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions

privées de droits de vote (*) Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**) Nombre de droits de vote exerçables 31 décembre 2019 22 421 332 1 789 688 24 722 952 22 933 264 30 novembre 2019 22 421 332 1 743 839 24 724 433 22 980 594 31 octobre 2019 22 421 332 1 649 795 24 725 033 23 075 238 30 septembre 2019 22 421 332 1 612 295 24 725 133 23 112 838 31 août 2019 22 421 332 1 556 592 24 725 332 23 168 740 31 juillet 2019 22 421 332 1 552 101 24 648 296 23 096 195 30 juin 2019 22 421 332 1 541 701 24 488 296 22 946 595 31 mai 2019 22 421 332 1 518 265 24 488 296 22 970 031 30 avril 2019 22 421 332 1 494 276 24 488 296 22 994 020 31 mars 2019 22 421 332 1 728 927 24 490 296 22 761 369 28 février 2019 22 421 332 1 725 007 24 490 296 22 765 289 31 janvier 2019 22 421 332 1 709 853 24 490 296 22 780 443 31 décembre 2018 22 421 332 1 718 053 24 490 296 22 772 243

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.

(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables

