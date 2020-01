BROSSARD, Québec, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société́ ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd’hui la prolongation jusqu’en juin 2020 de la vitrine technologique de dépistage de la rétinopathie diabétique automatisé assisté par IA (Intelligence Artificielle) au CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal).



Lancée en juin 2018 en collaboration avec le département d’ophtalmologie et le service d’endocrinologie, la vitrine technologique a permis jusqu’à présent à plusieurs centaines de patients diabétiques du CHUM d’accéder à la technologie innovatrice de dépistage de DIAGNOS. Avec le support de ces deux départements, DIAGNOS continuera d’être présente au CHUM jusqu’à la fin du mois de juin 2020.

Notre service de dépistage inclut une analyse automatisée par IA de la photo de fond d’œil accompagnée d’une fonction de triage par ordre de sévérité. Ce service est disponible sur notre plateforme de télémédecine CARA (Computer Assisted Retina Analysis).

La solution de dépistage automatisée de DIAGNOS permet d’augmenter de façon significative l’accessibilité des patients diabétiques et hypertendus qui effectuent un dépistage annuel. Le dépistage s’effectue au point de service par une photo de fond d’œil. Elle est rapide, sans douleur et facile pour le patient. La plateforme CARA va permettre une identification et un triage rapide des patients présentant des signes de rétinopathies qui seront donc référés au département d'ophtalmologie durant la consultation à la clinique d'endocrinologie ou du diabète.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d’images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.

