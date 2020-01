Nørresundby, den 7. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 03/2020







Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30, skal RTX A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra Lannebo Fonder. Efter en reduktion på 189.863 aktier er Lannebo Fonders beholdning af aktier 273.991 stk. aktier, svarende til 3,06% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i RTX A/S.





Spørgsmål og yderligere oplysninger:

CEO Peter Røpke, tel: +45 96 32 23 00.

Vedhæftet fil