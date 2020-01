Yearly Statement (H2) relative to the liquidity contract placed with societe de bourse Gilbert Dupont







In respect of the liquidity contract placed by SOGECLAIR with Société de Bourse Gilbert Dupont, as of 31 December 2019, the average liquidity account figures stood at:

Number of shares: 1,506

Cash balance: €64,763.07

During the 2nd half 2019, it has been trade a total of:

PURCHASE 12,915 equities €360,121.46 463 transactions SALE 13,251 equities €369,062.00 455 transactions

You are reminded that at the time of the last half-yearly statement as of 28 June 2019, the average liquidity account figures stood at:

Number of shares: 1,842

Cash balance: €55,822.53

You are reminded that at the time of the setting up of the liquidity contract, the following means have been made available:

- Number of shares: 3,606

- Cash balance: €51,114.70

Philippe ROBARDEY

President and CEO

SOGECLAIR

SA with capital of €3,098,035

Headquarters: 7 avenue Albert Durand – CS 20069 – 31700 BLAGNAC (France)

Tel.: 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com

335 218 269 R.C.S. TOULOUSE





Purchase Sales Number of transactions Number of equities Equities/Capital in EUR Number of transactions Number of equities Equities/Capital in EUR TOTAL 463 12,915 360,121.46 455 13,251 369,062.00 01/07/2019 8 254 6887.59 9 250 6811 02/07/2019 0 0 0 4 250 6865 03/07/2019 3 203 5610.6 2 50 1390 04/07/2019 0 0 0 2 75 2077.5 05/07/2019 0 0 0 3 106 2940.8 08/07/2019 4 150 4130 1 1 27.6 09/07/2019 1 100 2760 0 0 0 10/07/2019 0 0 0 0 0 0 11/07/2019 3 40 1100 4 49 1355.3 12/07/2019 2 85 2337.5 3 4 110.8 15/07/2019 2 23 637.1 7 183 5129.51 16/07/2019 5 120 3385 3 80 2284 17/07/2019 1 20 570 5 130 3671.01 18/07/2019 6 245 6824.01 3 76 2150.4 19/07/2019 4 122 3385 4 94 2618.6 22/07/2019 1 43 1182.5 2 30 832 23/07/2019 8 234 6607.11 9 319 9087,51 24/07/2019 8 195 5445 5 67 1873 25/07/2019 6 240 6814.01 6 258 7404.6 26/07/2019 0 0 0 9 131 3802.41 29/07/2019 5 72 2102.4 6 160 4743.01 30/07/2019 6 183 5518.49 0 0 0 31/07/2019 3 64 1905.2 5 115 3465 01/08/2019 1 15 450 3 33 997.9 02/08/2019 9 252 7484.8 3 150 4470 05/08/2019 7 189 5587.9 3 88 2615.1 06/08/2019 5 93 2754.8 5 71 2115.1 07/08/2019 3 98 2902.7 5 58 1718.6 08/08/2019 3 75 2226.6 6 65 1948.5 09/08/2019 2 39 1162.2 1 3 89.7 12/08/2019 2 44 1315.6 0 0 0 13/08/2019 5 84 2516 8 70 2120.8 14/08/2019 12 265 8026.29 1 7 214.2 15/08/2019 0 0 0 2 76 2302.8 16/08/2019 3 114 3411.2 1 1 30 19/08/2019 4 102 3038.2 7 74 2210 20/08/2019 11 213 6342.31 2 220 6490 21/08/2019 1 14 417.2 8 256 7567.49 22/08/2019 4 148 4408.7 0 0 0 23/08/2019 1 44 1306.8 0 0 0 26/08/2019 2 56 1653.5 2 22 653.4 27/08/2019 2 69 2025.8 3 51 1511.5 28/08/2019 4 83 2445.2 3 6 177.6 29/08/2019 4 51 1503.4 2 26 769.6 30/08/2019 0 0 0 4 103 3034.8 02/09/2019 0 0 0 3 50 1485 03/09/2019 2 108 3192.5 1 1 29.5 04/09/2019 2 45 1326 2 11 325.6 05/09/2019 5 55 1618 0 0 0 06/09/2019 4 93 2735.2 0 0 0 09/09/2019 0 0 0 5 50 1475.4 10/09/2019 7 178 5237.6 1 50 1475 11/09/2019 0 0 0 15 304 9030.72 12/09/2019 13 404 11490 12 500 14231.2 13/09/2019 7 110 3144.5 0 0 0 16/09/2019 4 60 1689 1 40 1116 17/09/2019 3 165 4610 6 122 3432.4 18/09/2019 6 209 5837.31 6 194 5519.01 19/09/2019 0 0 0 10 380 10757.19 20/09/2019 7 269 7535.6 0 0 0 23/09/2019 2 21 579.6 2 100 2770 24/09/2019 11 265 7214.81 0 0 0 25/09/2019 3 72 1911.8 5 70 1868 26/09/2019 4 120 3182 3 200 5310 27/09/2019 12 391 10239.51 2 116 3062.01 30/09/2019 6 288 7198.5 10 499 12521.91 01/10/2019 1 35 878.5 4 116 2928.3 02/10/2019 7 89 2239.6 0 0 0 03/10/2019 5 199 4986 2 86 2162.2 04/10/2019 4 118 2949.5 0 0 0 07/10/2019 0 0 0 2 95 2380 08/10/2019 4 51 1276.6 0 0 0 09/10/2019 0 0 0 6 151 3801.2 10/10/2019 3 194 4842.1 1 100 2500 11/10/2019 3 25 624 0 0 0 14/10/2019 3 96 2390.4 5 100 2495 15/10/2019 2 27 670.8 3 134 3346.7 16/10/2019 1 50 1240 0 0 0 17/10/2019 0 0 0 1 100 2490 18/10/2019 6 157 3885.7 1 4 99.2 21/10/2019 1 5 123.5 3 165 4096.41 22/10/2019 2 35 868 0 0 0 23/10/2019 4 166 4105.79 2 202 5037.5 24/10/2019 2 116 2900 0 0 0 25/10/2019 2 35 875 3 134 3364.3 28/10/2019 9 231 5703.51 2 16 392.8 29/10/2019 0 0 0 5 136 3342.3 30/10/2019 5 387 9963.59 15 958 24381.2 31/10/2019 1 50 1300 2 50 1320 01/11/2019 3 47 1245.5 2 11 292.,6 04/11/2019 3 65 1721 2 47 1252.6 05/11/2019 6 99 2616.7 0 0 0 06/11/2019 1 40 1052 6 179 4749.1 07/11/2019 0 0 0 14 465 12938.81 08/11/2019 6 160 4527.81 6 132 3765.19 11/11/2019 0 0 0 1 35 1001 12/11/2019 2 30 863 0 0 0 13/11/2019 3 68 1962.6 4 75 2172.6 14/11/2019 0 121 3479.9 0 114 3306 15/11/2019 7 164 4732.6 0 0 0 18/11/2019 10 175 4970.4 2 46 1319.4 19/11/2019 3 15 427.,5 4 193 5586.6 20/11/2019 0 0 0 5 107 3119.3 21/11/2019 1 30 870 2 32 939.6 22/11/2019 4 135 3954 0 0 0 25/11/2019 6 69 1994.2 4 89 2612.2 26/11/2019 3 30 864 3 46 1334 27/11/2019 16 487 13716.6 9 305 8719.1 28/11/2019 5 116 3272.5 3 36 1029.4 29/11/2019 3 20 567.2 6 93 2647 02/12/2019 5 100 2860 8 194 5602.89 03/12/2019 5 98 2812 0 0 0 04/12/2019 0 0 0 4 85 2421 05/12/2019 2 104 2975.9 9 349 10024.82 06/12/2019 4 171 4893.51 5 181 5229,71 09/12/2019 0 0 0 2 50 1455 10/12/2019 2 46 1329 1 20 578 11/12/2019 3 90 2592 6 393 11470.29 12/12/2019 4 122 3547.8 1 30 882 13/12/2019 2 48 1388.7 1 1 29 16/12/2019 1 15 432 2 51 1480.7 17/12/2019 3 118 3433.8 5 93 2729.5 18/12/2019 5 111 3250.1 7 245 7315.7 19/12/2019 2 9 261.9 3 24 700.8 20/12/2019 9 315 9074.71 2 12 351.6 23/12/2019 3 148 4225 7 250 7183 24/12/2019 1 14 400,4 3 26 756.6 27/12/2019 5 75 2161.9 7 94 2738.9 30/12/2019 0 0 0 4 20 586 31/12/2019 1 100 2900 3 86 2519.8

Purchase Sales Number of transactions Number of equities Equities/Capital in EUR Number of transactions Number of equities Equities/Capital in EUR TOTAL 459 12,660 313,545.31 433 12,297 307,491.29 02/01/2019 3 160 3570 1 21 474.6 03/01/2019 4 126 2787.2 0 0 0 04/01/2019 3 91 1947.4 3 110 2371.5 07/01/2019 3 80 1717 1 20 432 08/01/2019 1 50 1075 5 92 2051 09/01/2019 1 56 1282.4 12 476 11166.72 10/01/2019 5 90 2119 1 15 355.5 11/01/2019 5 115 2702.5 3 100 2380 14/01/2019 11 173 4089.89 7 123 2967.2 15/01/2019 6 256 6129.2 8 421 10189.72 16/01/2019 10 82 1940.1 2 50 1200 17/01/2019 2 15 354 0 0 0 18/01/2019 4 110 2596 7 254 6092.39 21/01/2019 0 0 0 9 152 3628 22/01/2019 12 218 5227.79 2 69 1666.8 23/01/2019 6 130 3130 2 100 2420 24/01/2019 4 139 3300 0 0 0 25/01/2019 19 724 16430.31 8 344 7807.91 28/01/2019 2 105 2326.5 0 0 0 29/01/2019 0 0 0 4 199 4440.8 30/01/2019 3 45 1012.8 0 0 0 31/01/2019 2 100 2210 1 10 220 01/02/2019 0 0 0 3 55 1222.5 04/02/2019 2 20 456.1 7 98 2254 05/02/2019 3 120 2794 4 75 1750.5 06/02/2019 2 17 393.8 0 0 0 07/02/2019 4 100 2415 13 418 10119.4 08/02/2019 14 350 8305.99 2 15 361.5 11/02/2019 4 199 4622.59 19 556 13320.7 12/02/2019 1 160 4208 8 112 2826.8 13/02/2019 5 64 1655 2 31 806.5 14/02/2019 11 372 9429.6 1 100 2500 15/02/2019 3 100 2460 4 50 1235 18/02/2019 1 30 744 3 95 2384 19/02/2019 4 60 1486 0 0 0 20/02/2019 2 85 2082.5 5 120 2990.8 21/02/2019 5 160 3938 0 0 0 22/02/2019 5 100 2445 1 20 492 25/02/2019 4 86 2101.8 5 72 1769.2 26/02/2019 9 217 5254.7 3 70 1680 27/02/2019 1 50 1215 4 138 3343.4 28/02/2019 2 31 753.3 4 227 5551.4 01/03/2019 0 0 0 5 201 5006.41 04/03/2019 0 0 0 5 185 4721 05/03/2019 2 80 2037 0 0 0 06/03/2019 0 0 0 9 169 4383.1 07/03/2019 7 120 3191 5 109 2929.6 08/03/2019 9 334 8536 0 0 0 11/03/2019 1 31 762.6 2 35 875 12/03/2019 5 184 4532.4 4 129 3237.4 13/03/2019 0 0 0 6 305 7549.51 14/03/2019 0 0 0 5 122 3139.3 15/03/2019 4 213 5432.91 4 38 977.2 18/03/2019 1 16 412.8 7 209 5499.9 19/03/2019 1 68 1842.8 5 121 3306.4 20/03/2019 11 177 4787.11 1 15 412.5 21/03/2019 0 0 0 11 434 11870.12 22/03/2019 19 402 10859.39 0 0 0 25/03/2019 8 308 7841.4 5 136 3482.61 26/03/2019 8 181 4636.01 0 0 0 27/03/2019 1 20 510 3 51 1308.5 28/03/2019 5 155 3912 1 19 482.6 29/03/2019 0 0 0 3 101 2588.4 01/04/2019 2 207 5358.61 9 197 5121.51 02/04/2019 1 58 1508 3 55 1442 03/04/2019 4 64 1675.3 3 36 950.4 04/04/2019 5 295 7489.49 4 148 3795.9 05/04/2019 3 36 927.2 1 39 1010.1 08/04/2019 4 106 2720.2 0 0 0 09/04/2019 0 0 0 2 76 1950.6 10/04/2019 2 41 1043.9 0 0 0 11/04/2019 1 22 554.4 2 50 1265 12/04/2019 0 0 0 9 345 8888.99 15/04/2019 3 65 1703 1 1 26.2 16/04/2019 0 0 0 3 54 1421.8 17/04/2019 5 115 3011 0 0 0 18/04/2019 1 50 1295 1 20 520 19/04/2019 0 0 0 0 0 0 23/04/2019 17 408 10371.2 0 0 0 24/04/2019 8 202 4959.5 3 117 2846.5 25/04/2019 4 108 2614.4 2 143 3471.6 26/04/2019 8 197 4738.5 0 0 0 29/04/2019 1 3 70.5 2 85 2013.5 30/04/2019 2 50 1195 1 50 1195 02/05/2019 4 130 3092 2 55 1314.5 03/05/2019 2 34 805.8 4 43 1021.9 06/05/2019 6 420 9798.81 3 158 3823.6 07/05/2019 0 0 0 12 425 10485.22 08/05/2019 0 0 0 3 252 6451.4 09/05/2019 3 211 5542.1 8 173 4584,21 10/05/2019 9 155 3971.91 0 0 0 13/05/2019 0 0 0 8 140 3619.99 14/05/2019 0 0 0 5 70 1834 15/05/2019 6 56 1455.2 0 0 0 16/05/2019 3 72 1860.9 5 100 2600 17/05/2019 0 0 0 6 136 3577.1 20/05/2019 0 0 0 5 229 6038.59 21/05/2019 5 280 7343 3 150 3945 22/05/2019 0 0 0 3 40 1052 23/05/2019 3 50 1300 2 60 1566 24/05/2019 2 50 1300 4 120 3145 27/05/2019 1 89 2314 0 0 0 28/05/2019 0 0 0 2 100 2620 29/05/2019 7 171 4479.4 1 24 633.6 30/05/2019 3 150 3895.,01 4 141 3703.29 31/05/2019 8 218 5548.99 0 0 0 03/06/2019 0 0 0 4 185 4791.5 04/06/2019 6 165 4151.5 4 100 2530 05/06/2019 0 0 0 3 31 773 06/06/2019 2 50 1245 2 30 750 07/06/2019 0 0 0 4 40 1004 10/06/2019 2 44 1122 2 27 686.1 11/06/2019 2 32 812 0 0 0 12/06/2019 0 0 0 1 40 1020 13/06/2019 4 98 2492.4 0 0 0 14/06/2019 8 179 4557.89 0 0 0 17/06/2019 2 18 459 3 46 1177.8 18/06/2019 10 91 2314.6 1 50 1280 19/06/2019 0 0 0 2 25 630 20/06/2019 1 50 1300 6 160 4172.5 21/06/2019 7 122 3223.61 8 187 4971 24/06/2019 3 30 789 5 87 2295.5 25/06/2019 0 0 0 3 85 2279.5 26/06/2019 0 0 0 1 20 534 27/06/2019 5 110 2921 8 50 1335 28/06/2019 4 83 2214.1 5 115 3085.5

