Com

CommuniCommuniqué de presse Tours-en-Savoie, le 7 janvier 2020

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TIVOLY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 4 891

Solde en espèces : 76 178,63 €

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 4 762 titres 111 241,63 € 171 transactions VENTE 5 945 titres 136 348,03 € 139 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 6 074

Solde en espèces : 51 072,23 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 4 769

Solde en espèces : 87 404,00 €



www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur medical et dentaire

.

Pièce jointe