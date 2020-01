January 07, 2020 11:54 ET

Viðskipti með eigin fjármálagerninga/

transaction in own financial instruments

Nafn/Name:

Kaldalón hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:

7.1.2020

Kaup eða sala/Buy or Sell:

Sala

Tegund fjármálagernings/Type of instrument:

Hlutabréf

Fjöldi hluta/Number of shares:

21.617.794

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:

1,0

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:

44.724.004

Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:

7.1.2020

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:

Sala hlutabréfa í eigu félagsins