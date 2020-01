Communiqué de presse

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Levallois-Perret, le 7 janvier 2020, 18h00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 592 titres ADUX

Espèces : 71.530,72 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achats 25 606 titres 27 425,29 € 34 transactions Ventes 24 890 titres 28 443,38 € 24 transactions





Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 28/10/2019 1 500 560,00 30/10/2019 1 500 530 29/10/2019 1 645 704,34 31/10/2019 1 1060 1082,37 04/11/2019 1 593 610,79 01/11/2019 1 500 507,5 05/11/2019 1 555 590,80 04/11/2019 1 500 530 06/11/2019 1 1 1,06 06/11/2019 1 1 1,06 07/11/2019 1 526 547,83 07/11/2019 1 1 1,07 08/11/2019 1 532 554,24 19/11/2019 1 21 21,46 11/11/2019 1 7 7,14 20/11/2019 1 101 104 12/11/2019 1 600 627,00 21/11/2019 1 1 1,05 13/11/2019 1 216 226,48 22/11/2019 1 1 1,02 14/11/2019 1 710 737,62 26/11/2019 1 50 49 15/11/2019 1 199 207,97 27/11/2019 1 150 145,01 18/11/2019 1 540 557,39 28/11/2019 1 5001 5671,13 19/11/2019 1 601 621,55 03/12/2019 1 3500 4000,15 20/11/2019 1 233 233,63 05/12/2019 1 6001 7096,18 21/11/2019 1 49 50,25 06/12/2019 1 2501 2901,16 22/11/2019 1 501 495,99 10/12/2019 1 500 545 25/11/2019 1 3000 2 994,00 12/12/2019 1 500 550 27/11/2019 1 520 494,00 13/12/2019 1 500 560 28/11/2019 1 1181 1 334,41 16/12/2019 1 500 570 29/11/2019 1 510 561,31 17/12/2019 1 500 560 02/12/2019 1 1684 1 796,49 23/12/2019 1 1500 1755 03/12/2019 1 1501 1 716,09 24/12/2019 1 500 625 05/12/2019 1 3999 4 314,12 31/12/2019 1 501 636,22 06/12/2019 1 1492 1 646,57 09/12/2019 1 2000 2 225,00 12/12/2019 1 500 545,00 13/12/2019 1 500 545,00 16/12/2019 1 500 555,00 18/12/2019 1 27 29,70 19/12/2019 1 126 142,35 20/12/2019 1 600 674,52 23/12/2019 1 457 516,41 31/12/2019 1 1 1,24

À PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2018.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

