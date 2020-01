TORONTO, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldblatt Partners LLP a intenté une action collective au nom des retraités d’Avon Canada inc. en raison de sa décision de mettre fin aux avantages postérieurs au départ à la retraite que ces personnes ont accumulés au fil de leurs années de service.



La compagnie Avon Canada inc. a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2020, elle cessera de fournir à ses retraités les avantages postérieurs à leur départ à la retraite. Ces avantages se composent d’une assurance-maladie complémentaire et d’une prestation de décès. Avon avait promis à ses employés pendant des dizaines d’années qu’ils et elles recevraient ces avantages postérieurs à leur départ à la retraite. Cette promesse a été faite par écrit dans des guides, des formulaires et des lettres aux employés.

Les retraités d’Avon étaient des employés dévoués qui ont travaillé de nombreuses années pour accumuler leurs avantages postérieurs au départ à la retraite et qui ont cru à cette promesse d’obtenir leurs avantages au moment de leur retraite. L’action collective a pour but de rétablir les avantages ou d’obtenir des dommages-intérêts si les avantages ne sont pas rétablis. Le groupe en cause se compose d’environ 600 retraités d’Avon Canada inc.

Jody Brown, avocat chez Goldblatt Partners, a affirmé ce qui suit :

Les retraités inscrits à cette action collective ont consacré leurs meilleures années d’emploi à Avon en croyant à la promesse explicite que la compagnie leur avait faite, soit de leur fournir des avantages après leur départ à la retraite. Les membres du groupe en cause sont des personnes âgées à revenu fixe et particulièrement vulnérables à la conduite d’Avon. Cette action collective permettra de s’assurer que toutes les années de service loyal de la part de ces anciens employés ne pourront être ignorées et mises de côté parce qu’ils sont retraités.