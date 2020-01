Cette expérience immersive unique vise à éveiller les consciences à propos d’une cause importante.

TORONTO, 07 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

DE QUOI S’AGIT-IL ? : La sortie très attendue en salle du film LA VOIE DE LA JUSTICE a lieu cette semaine, et les Torontois peuvent prendre part à une expérience exclusive à l’échelle mondiale qui leur permet de reconnaître l’existence de condamnations injustifiées au Canada.

Du 7 au 9 janvier, le lancement immersif de #JustMercyNOW à la Brookfield Place permet aux visiteurs de plonger pendant un instant dans l’environnement de ceux qui ont été condamnés pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Cette expérience unique comprend la reconstitution d’une zone de visite de détenus, où les invités prendront le temps de simplement écouter les nombreux récits authentiques de condamnations injustifiées au Canada, livrés par la distribution étincelante du long métrage LA VOIE DE LA JUSTICE ainsi que par George Stroumboulopoulos, défenseur de cette cause. Les visiteurs sont invités à se joindre au mouvement et à éveiller les consciences en partageant leur expérience à l’aide du mot-clic #JustMercyNOW.

L’expérience #JustMercyNOW est le prolongement d’un partenariat soutenu entre Innocence Canada et Warner Bros. Canada pour mettre en lumière l’existence de condamnations injustifiées dans notre pays. On ne peut sous-estimer le caractère opportun de cette initiative et de ce lancement, car Innocence Canada pourrait bien devoir fermer ses portes d’ici la fin de la présente année si l’organisme ne reçoit pas de soutien financier suffisant. En décembre, le partenariat a été lancé par le biais d’une initiative numérique qui comprenait des vidéos mettant en vedette des membres de la distribution de LA VOIE DE LA JUSTICE afin de mieux faire connaître Innocence Canada et ses objectifs. En ce moment, l’organisme passe en revue les demandes de plus de 80 individus tentant désespérément de prouver qu’ils ont été condamnés à tort. Jusqu’à maintenant, la campagne a permis d’amasser plus de 10 000 $.

Cette expérience a été créée par LexPR.

DATE : Du 7 au 9 janvier 2020, de 7 h à 18 h

ENDROIT : Brookfield Place (niveau souterrain)

ÉCOUTEZ Michael B. Jordan

Facebook : https://www.facebook.com/WarnerBrosCA/videos/515862855681979/

Instagram : https://www.instagram.com/p/B6OtFdLpa6c/

Twitter : https://twitter.com/WarnerBrosCA/status/1207420273483538432

YouTube : https://youtu.be/70DZwjfwABs

ÉCOUTEZ Brie Larson

Facebook: https://www.facebook.com/WarnerBrosCA/videos/596218881145346/

Instagram : https://www.instagram.com/p/B6RUET4Jk45/

Twitter : https://twitter.com/WarnerBrosCA/status/1207785048818233346

YouTube : https://youtu.be/RG9scJdK4uc

ÉCOUTEZ Bryan Stevenson

Facebook : https://www.facebook.com/WarnerBrosCA/videos/1043885555960260/

Instagram : https://www.instagram.com/p/B6TUSQ1JYUE/

Twitter : https://twitter.com/WarnerBrosCA/status/1208071846081519617

YouTube : https://youtu.be/da1P4uEbdss

ÉCOUTEZ Jamie Foxx

Facebook : https://www.facebook.com/WarnerBrosCA/videos/1470575223119163/

Instagram : https://www.instagram.com/p/B6VkTeqp02e/

Twitter : https://twitter.com/WarnerBrosCA/status/1208387024945852416

YouTube : https://youtu.be/7PB4PTYFt7U

À propos de LA VOIE DE LA JUSTICE

Michael B. Jordan ainsi que les lauréats des Oscar Jamie Foxx (« Ray », « Baby le chauffeur », « Django déchaîné ») et Brie Larson (« Room – Le Monde de Jack », « Short Term 12 », « Capitaine Marvel ») tiennent la vedette dans « La Voie de la justice », un drame inspirant qui porte au grand écran l’un des récits les plus importants de notre ère.

Le cinéaste lauréat des Oscar Destin Daniel Cretton (« Le Château de verre », « Short Term 12 ») a réalisé le film à partir d’un scénario qu’il a coécrit et qui est inspiré du best-seller autobiographique de Bryan Stevenson.

« La Voie de la justice » est inspiré de l’histoire vécue aussi intense que troublante du jeune avocat Bryan Stevenson (Jordan) dont la lutte pour la justice a marqué l’histoire. À sa sortie de Harvard, Bryan refuse des offres lucratives pour se rendre en Alabama défendre ceux qui ont été condamnés à tort ou qui n’ont pas reçu de représentation juridique adéquate. Une militante de la région, Eva Ansley (Larson), se joint à lui dans sa mission. L’affaire Walter McMillian (Foxx) est l’une de ses premières et de ses plus ardentes causes. McMillian est condamné à mort en 1987 pour le meurtre notoire d’une jeune femme de 18 ans, et ce, malgré la prépondérance des preuves qui l’innocentent. De plus, le principal témoignage contre lui vient d’un criminel ayant un mobile pour mentir. Dans les années qui suivent, alors qu’il lutte pour les droits de Walter et des autres dans la même situation, Bryan est entraîné dans un labyrinthe de procédures judiciaires et politiques dans lequel le racisme est assumé et évident. Le système et la chance ne sont visiblement pas de leur côté.

À propos d’INNOCENCE CANADA

Le mandat d’Innocence Canada est d’identifier, de défendre et de travailler à exonérer des individus qui ont été condamnés pour un crime qu’ils n’ont pas commis et de prévenir les condamnations injustifiées par le biais de l’éducation et de la réforme entourant le système judiciaire. L’organisme Innocence Canada n’accepte que les dossiers d’individus qu’il croit innocents des crimes pour lesquels ils ont été condamnés.

Depuis sa création, Innocence Canada, grâce à son équipe et ses avocats bénévoles, a révisé des centaines de dossiers et réussi à innocenter pas moins de 23 individus dont le temps cumulé passé en prison totalise plus de 200 ans – et ce, pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Innocence Canada passe présentement en revue les demandes de plus de 80 individus clamant leur innocence.

Contacts :

Warner Bros. Canada

Anna Perelman

Directrice principale de la publicité et des promotions

Anna.Perelman@warnerbros.com

Bureau : 416-730-6201

Mobile : 416-602-5795

Warner Bros. Canada

Sandy Power

Première vice-présidente du marketing

Sandy.Power@warnerbros.com

Bureau : 416-730-6202

Innocence Canada

Kerry Emmonds

Directrice du développement

Fondation Innocence Canada

kemmonds@innocencecanada.com

Mobile : 647-866-4430