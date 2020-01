Nyrstar: Uitspraak in kortgedingsprocedure ingesteld door groep van minderheidsaandeelhouders

7 januari 2020 om 23.30 CET

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”) deelt mee dat de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen vandaag uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat een groep minderheidsaandeelhouders (de “Minderheidsaandeelhouders”) had ingeleid. De Minderheidsaandeelhouders hadden de rechtbank gevraagd de besluiten van de algemene vergadering van 5 november 2019, en later ook die van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019, te schorsen en een voorlopig bewindvoerder aan te stellen die een nieuwe algemene vergadering moest bijeenroepen. Tevens hadden de Minderheidsaandeelhouders gevraagd om Nyrstar bepaalde maatregelen op te leggen, waaronder het verbod om bepaalde leningen af te sluiten. De Voorzitter heeft in een omstandig gemotiveerd vonnis alle vorderingen van de Minderheidsaandeelhouders afgewezen. De Voorzitter is niet ingegaan op de vordering van Nyrstar om de Minderheidsaandeelhouders te veroordelen tot schadevergoeding maar heeft hen wel veroordeeld tot betaling van de kosten, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoedign voor Nyrstar.

De Vennootschap zal het vonnis nu verder bestuderen en daarover overleggen met haar raadslieden.

