La société japonaise Nagase & Co. Ltd., un distributeur autorisé de LeddarTech, exposera à CAR-ELE dans le cadre de l’Automotive World 2020, à Tokyo, au kiosque A7-61 du Tokyo Big Sight International Exhibition Center.

QUÉBEC, 08 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, le chef de file de l’industrie en matière de technologie LiDAR qui offre la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et la plus évolutive, annonce aujourd’hui qu’elle va rejoindre son partenaire de distribution japonais, Nagase & Co. Ltd, à CAR ELE dans le cadre du Automotive World 2020 à Tokyo, au Japon, du 15 au 17 janvier 2020. Le salon Automotive World rassemble une variété de technologies électroniques automobiles, y compris des composants, des matériaux, des logiciels, de l’équipement de fabrication et des technologies d’essai. Il attire les FEO automobiles et les fournisseurs de niveau 1 du monde entier et est devenu un événement incontournable pour les professionnels de l’industrie automobile.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec LeddarTech à l’occasion du salon Automotive World 2020 », déclare Koichi Kawahito, directeur de la division Advanced Mobility de Nagase. M. Kawahito ajoute : « Nagase s’engage à développer son activité automobile en distribuant des composants et des systèmes ainsi qu’en offrant des logiciels et des services de conception pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les véhicules électriques et les interfaces personne-machine. La plateforme de mobilité LiDAR de LeddarTech propose aux fournisseurs de niveau 1 une solution LiDAR automobile différenciée et convaincante qui complète notre vision et soutient notre avancement créatif et technologique ».

« LeddarTech est résolue à produire la meilleure technologie qui soit et à soutenir ses clients du monde entier. Nous sommes fiers de nous associer à un distributeur aussi réputé que Nagase & Co., Ltd. et heureux de participer, pour la deuxième année consécutive, à l’Automotive World 2020 avec Nagase », affirme Adrian Pierce, vice-président, Ventes mondiales et développement des affaires de LeddarTech. Il ajoute : « Cette année, nous avons hâte de présenter le primé LeddarMC Pixell à l’événement. Cette solution cocoon LiDAR solid-state 3D est spécialement conçue pour les véhicules autonomes comme les navettes, les robotaxis, les véhicules commerciaux et de livraison ‒ procurant la plus grande sécurité de sa catégorie grâce à sa détection et à sa robustesse accrue.

Avantages du Leddar PixellMC :

Détection fiable des objets et des UVR

Large champ de vue horizontal de 180°

Aucune zone morte dans l’illumination du champ de vue

Durabilité exceptionnelle

Conception solid-state de type flash 3D, sans pièce mobile

Boîtier IP67 avec fenêtres résistantes aux impacts et connecteurs de qualité automobile

Depuis sa sortie en septembre 2019, le Leddar Pixell a été présenté lors de plusieurs événements commerciaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

À propos de Nagase

Nagase & Co., Ltd. est une maison de commerce de produits chimiques fondée à Kyoto en 1832. À ses débuts, le groupe Nagase était un agent de vente spécialisé qui décrochait des contrats de vente exclusifs de produits reconnus internationalement au Japon. Au fil des ans, l’entreprise a misé sur son expertise en technologies et en collecte d’information, ainsi que sur son réseau mondial, pour transformer ses activités et en faire un modèle hybride offrant des fonctions de fabrication, de traitement et de recherche et développement haut de gamme en plus de ses services de négoce. Son service de solutions automobiles fournit à l’industrie des matériaux et des pièces extrêmement fonctionnels depuis très longtemps et s’intéresse aujourd’hui à la mise en marché de technologies de pointe visant à accroître la sécurité et le confort de la mobilité dans notre société.

Pour en savoir davantage : www.nagase.co.jp/english

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L’entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l’industrie de la mobilité, ses technologies brevetées qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome pour les navettes autonomes, les automobiles, les camions, les autobus, les véhicules de livraison, les navettes, les robotaxis entre autres. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

