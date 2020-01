LeddarTech inc.

January 08, 2020 00:12 ET

January 08, 2020 00:12 ET

CIUDAD DE QUEBEC, Jan. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® , un líder del sector en tecnología LiDAR, ofreciendo la plataforma LiDAR automotriz y de movilidad más versátil y escalable del mercado, anuncia hoy que se unirá a su socio distribuidor japonés, Nagase & Co., Ltd , en la CAR ELE como parte de la Automotive World 2020 en Tokio, Japón del 15 al 17 de enero de 2020. La feria Automotive World une una variedad de tecnologías electrónicas automotrices, incluyendo componentes, materiales, software, equipo de manufactura y tecnologías de prueba. El evento atrae a los fabricantes de equipos originales (OEMs) automotores y proveedores de primer nivel de todas partes del mundo y se ha convertido en un evento imposible de perderse para los profesionales del sector automotriz.



“Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con LeddarTech en la Automotive World 2020”, dijo Koichi Kawahito, gerente de la división de movilidad avanzada de Nagase. añadió el Sr. Kawahito: “Nagase mantiene su compromiso de expandir su segmento automotriz a través de la distribución de componentes y sistemas, así como de ofrecer software y servicios de diseño para Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), vehículos eléctricos e interfaces de hombre-máquina. La plataforma de movilidad LiDAR de LeddarTech ofrece a los proveedores de primer nivel una oferta LiDAR automotriz diferenciada y atractiva que complementa nuestra visión y apoya nuestro avance creativo y tecnológico”.

“LeddarTech se dedica a ofrecer la mejor tecnología y soporte a nuestros clientes en todo el mundo. Nos enorgullece asociarnos con un distribuidor tan respetado como, Nagase & Co., Ltd. y nos complace participar en el segundo año de Automotive World en 2020 con Nagase”, dijo Adrian Pierce, vicepresidente de ventas globales y desarrollo de negocios en LeddarTech. Añadió: “Este año, esperamos presentar el galardonado Pixell Leddar™ en el evento. Esta solución de cocoon LiDAR en estado sólido 3D está especialmente diseñada para vehículos autónomos tales como, vehículos de transporte autónomos, robotaxis, vehículos comerciales y de entrega ‒ permitiendo la mejor seguridad en su categoría a través de detección optimizada y robustez”, concluyó el Sr. Pierce.

Beneficios de Leddar™ Pixell:

Detección confiable de objetos y VRU:

Cobertura total en un campo de visión de 180°

Sin zonas muertas o puntos ciegos

Durabilidad Excepcional

Diseño 3D Flash de estado sólido sin partes móviles

Gabinete IP67 con ventanas resistentes al impacto y conectores de grado automotriz

Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, Leddar Pixell ha sido expuesto en varias ferias comerciales a través de Europa, Norteamérica y Asia.

Acerca de Nagase

Nagase & Co., Ltd. es una empresa comercializadora de productos químicos, fundada en Kioto, Japón, en 1832. Nagase Group comenzó como un agente de ventas especializado a cargo de garantizar contratos exclusivos para la venta de líderes en el sector de todas partes del mundo en Japón. A través de los años, la empresa ha aprovechado su tecnología y experiencia en la recopilación de información —así como su red global— para transformar su negocio en un modelo híbrido que ofrece funciones superiores de fabricación, procesamiento e investigación y desarrollo, así como servicios de comercialización empresarial. El departamento de Soluciones Automotrices ofrece materiales y repuestos de alta funcionalidad en el sector automotriz desde hace largo tiempo y, actualmente, se centra en ofrecer al mercado tecnologías de vanguardia para lograr una sociedad de movilidad más segura y confortable.

Para más información visite www.nagase.co.jp/english

Acerca de LeddarTech

LeddarTech es un líder en el sector en ofrecer la plataforma automotriz y de movilidad LiDAR más versátil y escalable, basada en el exclusivo LeddarEngineTM, que consiste en un conjunto de sistemas en chip (SOC) con certificación en seguridad funcional y grado automotor que funcionan en conjunto con el software de procesamiento de señales LeddarSPTM. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto de movilidad de tecnología avanzada, sus tecnologías patentadas optimizan los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma para automóviles, camiones, autobuses, vehículos de entrega, robotaxis, vehículos de transporte y más. Más información acerca de LeddarTech está disponible en, www.LeddarTech.com y en LinkedIn , Twitter , Facebook , y YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP y los logotipos de LeddarTech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos, incluyendo BlackBerry, BlackBerry Secure, and QNX OS for Safety, son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

Contacto de LeddarTech: Daniel Aitken, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones

+1-418-653-9000 ext. 232 | Daniel.Aitken@Leddartech.com