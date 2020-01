QUEBEC CITY, Jan. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® , líder do setor em tecnologia LiDAR fornecendo a plataforma LiDAR de mobilidade e automotiva mais versátil e escalável, anunciou hoje que estará presente com seu parceiro de distribuição japonês Nagase & Co., Ltd , na CAR ELE como parte do Automotive World 2020 em Tóquio, Japão, entre 15 e 17 de janeiro de 2020. O Automotive World show reúne uma variedade de tecnologias eletrônicas automotivas, incluindo componentes, materiais, software, equipamentos de fabricação e tecnologias de teste. Ele atrai OEMs automotivos e fornecedores de Nível 1 de todo o mundo e tornou-se um evento obrigatório para profissionais da indústria automotiva.



“Estamos entusiasmados em ampliar a nossa relação com a LeddarTech no Automotive World 2020”, disse Koichi Kawahito, Gerente da Divisão de Mobilidade Avançada em Nagase. O Sr. Kawahito acrescentou: “A Nagase está empenhada em expandir sua unidade de automóvel através da distribuição de componentes e sistemas, bem como com a oferta de software e serviços de design para sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), veículos eléctricos e interfaces homem-máquina. A plataforma de mobilidade LiDAR da LeddarTech proporciona aos fornecedores de Nível 1 uma oferta LiDAR automotiva diferenciada e atraente que complementa nossa visão e apoia nosso avanço criativo e tecnológico”.

“A LeddarTech dedica-se a fornecer a melhor tecnologia e suporte aos nossos clientes em todo o mundo. Estamos orgulhosos com a nossa associação com um distribuidor respeitável como a Nagase & Co., Ltd. e é com prazer que participamos pelo segundo ano no Automotive World em 2020 com a Nagase”, disse Adrian Pierce, Vice-Presidente de Vendas Globais e Desenvolvimento de Negócios da LeddarTech. Ele acrescentou: “Este ano, queremos apresentar o nosso premiado Leddar™ Pixell no evento. Esta solução de casulo LiDAR em estado sólido 3D é especialmente projetada para veículos autônomos, como shuttles, robotaxi, veículos comerciais e de entrega - permitindo a maior segurança da classe através de detecção e robustez aprimoradas", concluiu o Sr. Pierce.

Benefícios Leddar™ Pixell:

Detecção confiável de objeto e de VRU

Amplo campo de visão horizontal de 180°

Nenhuma zona cega no campo de visão iluminado.

Durabilidade excepcional

Flash 3D, design de estado sólido sem peças móveis

Compartimento IP67 com janelas resistentes a impactos e conectores de grau automotivo

Desde o seu lançamento em setembro de 2019, o Leddar Pixell tem sido apresentado em vários eventos comerciais em toda a Europa, América do Norte e Ásia.

Sobre a Nagase

A Nagase & Co., Ltd. é uma empresa de comércio de produtos químicos, fundada em Quioto, Japão, em 1832. O Grupo Nagase teve início como um agente de vendas especializado garantindo contratos exclusivos para venda de produtos líderes da indústria de todo o mundo no Japão. Ao longo dos anos, a empresa tem alavancado sua tecnologia e experiência em coleta de informações - bem como sua rede global - para transformar seus negócios em um modelo híbrido que oferece funções superiores de fabricação, processamento e P&D, bem como serviços de empresas comerciais. O departamento de Soluções de Mobilidade vem fornecendo material e peças de alta funcionalidade para a indústria automotiva há muito tempo e agora está se concentrando em fornecer tecnologias de ponta para o mercado para realizar uma sociedade de mobilidade mais segura e confortável.

Mais informações estão disponíveis em www.nagase.co.jp/english

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para Automóvel e Mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngine, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o software de processamento de sinal LeddarSP. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, tem várias patentes de tecnologias de ADAS aprimoradas, e capacidade de condução autônoma para automóveis, caminhões, ônibus, veículos de entrega, robotaxis, circulares e muito mais. Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Os logotipos LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP e LeddarTech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. Todas as outras marcas e nomes de produtos, incluindo BlackBerry, BlackBerry Secure e QNX OS for Safety, são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Contato da LeddarTech: Daniel Aitken, VP de Marketing e Comunicações

+1-418-653-9000 ext. 232 | Daniel.Aitken@Leddartech.com