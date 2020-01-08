魁北克市, Jan. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最通用、最可扩展性 汽车和出行LiDAR平台 的Leddar技术行业领导者 LeddarTech® 今天宣布，将加入其日本经销合作伙伴 Nagase ＆ Co., Ltd 于2020年1月15-17日在日本东京 2020年世界汽车展 的 CAR-ELE 展区展出。世界汽车展览会汇集了包括零部件、材料、软件、制造设备和测试技术的各种汽车电子技术。 展会吸引了来自世界各地的汽车OEM和一级供应商，并且已成为汽车行业专业人员必须参加的活动。



“我们很高兴在2020年世界汽车展上与LeddarTech联手合作”，Nagase高级出行事业部总经理Koichi Kawahito表示。Kawahito先生补充道：“Nagase致力于通过经销零部件和系统以及为高级驾驶辅助系统（ADAS）、电动汽车和人机界提供软件和设计服务来扩展我们的汽车业务。LeddarTech的LiDAR出行平台为一级供应商带来了与众不同且引人注目的汽车LiDAR产品，可补充我们的愿景并支持我们的创新和技术进步。”

“LeddarTech致力于为我们的全球客户提供最佳技术和支持。我们很荣幸能与Nagase ＆ Co.，Ltd.这样知名的经销商建立合作关系，并很高兴能与Nagase一起参加2020年第二届世界汽车展”，LeddarTech全球销售和业务发展副总裁Adrian Pierce表示。他补充道：“今年，我们期待在展会中展示屡获殊荣的 Leddar™Pixell 。 这款3D固态LiDAR安全茧解决方案专门为自动驾驶汽车设计，如穿梭车、机器人轴、商用车和运输车——可通过更好的探测和坚固性实现一流的安全性”，Pierce先生总结道。

Leddar™ Pixell的主要优点：

可靠的对象和VRU探测

180°宽水平视野

在照亮视野中没有盲区。

卓越的耐用性

3D闪存固态设计，无活动部件

IP67外壳，配备抗冲击窗和汽车级连接器

自2019年9月发布以来，Leddar Pixell已经在欧洲、北美和亚洲的多个展会中展出。

关于Nagase

Nagase & Co., Ltd.是一家化学贸易公司，于1832年在日本京都成立。Nagase Group最初是一家获得独家合同的专业销售代理商，在日本销售世界各地的行业领先产品。多年来，公司利用其技术和信息收集专业知识以及其全球网络将业务转变为提供卓越的制造、加工和研发功能以及贸易公司服务的混合模式。长期以来，出行解决方案部门一直在为汽车行业提供高功能材料和零件，现在致力于将最先进的技术推向市场，以实现更安全、更舒适的出行社会。

有关更多信息，请访问： www.nagase.co.jp/english

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及出行LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP信号处理软件。公司在尖端移动遥感应用领域进行了多项创新，其专利技术为汽车、卡车、巴士、货车、机器人出租车、接驳车等提升了ADAS及自动驾驶性能。要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.LeddarTech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 关注。

LeddarTech、Leddar、LeddarEngine、LeddarSP和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。包括BlackBerry、 BlackBerry Secure和QNX OS for Safety等所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。