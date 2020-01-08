魁北克市, Jan. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR 技術的行業領導者，致力提供最多用途及性能的 汽車和流動性 LiDAR 平台 ， 並於今天公佈將聯同其日本分銷合作夥伴 Nagase & Co., Ltd 參加 2020 年 1 月 15 日至 17 日在日本東京所舉行的 Automotive World 2020 的 CAR ELE 展覽 。Automotive World 展覽涵盖了多種汽車電子技術，包括組件、材料、軟件、製造設備和測試技術。 展覽吸引了來自世界各地的汽車製造廠商、一級供應商和行業專業人士紛紛到場參觀。



Nagase 高級汽車事業部經理 Koichi Kawahito 先生表示：「我們很高興在 Automotive World 2020 上與 LeddarTech 建立合作關係。」 他補充指：「Nagase 致力於通過分銷零件和系統，以進階駕駛輔助系統 (ADAS)、電動汽車和人機介面提供軟件和設計服務來擴展其汽車業務。LeddarTech 的 LiDAR 移動平台為一級供應商帶來了與別不同及令人注目的汽車 LiDAR 產品，這些產品將助我們進一步實現願景並支持我們的創新和技術進步。」

LeddarTech 全球銷售及業務發展副總裁 Adrian Pierce 先生表示：「LeddarTech 致力於為我們的全球客戶提供最佳技術和支援。我們很榮幸與知名分銷商 Nagase & Co.,Ltd. 建立合作關係，並一起再度參加 2020 年的 Automotive World 展覽。今年，我們期待在展覽中展示屢獲殊榮的 Leddar™ Pixell 。」 Pierce 先生總結道：「這款 3D 固態 LiDAR 保護罩解決方案專為無人駕駛汽車設計，如穿梭車、機械人軸、商業用車和運輸貨車，透過增強檢測和穩健性實現一流的安全性。」

Leddar™ Pixell 的優點 :

可靠的物件及 VRU 檢測

180° 寬水平視野

照明視野內沒有盲區

卓越的耐用性

3D 閃存、固態設計、沒有移動的零件

IP67 外殼，附帶抗衝擊窗戶和汽車級連接器

自 2019 年 9 月發佈以來，Leddar Pixell 已在歐洲、北美和亞洲的多個貿易活動中展出。

Nagase

Nagase & Co.,Ltd. 是一家化工貿易公司，於 1832 年在日本京都成立。Nagase 集團最初是一家專業的銷售代理商，及後獲得獨家合同並可以在日本銷售全球行業領先產品。多年以來，公司利用其科技及資訊收集專長以及其全球網絡，將其業務轉變為提供卓越的製造、加工和研發功能以及貿易公司服務。其 Mobility Solutions 部門一直在為汽車工業提供高性能材料和零件，現在致力於將最先進的技術推向市場，以實現更安全、更舒適的社會。

更多關於 LeddarTech 的資訊，請查詢 www.nagase.co.jp/english

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoCs 組成，與 LeddarSP 訊號處理軟件協同工作。公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其專利技術提高了汽車、貨車、巴士、運載車輛、無人駕駛的士、接駁巴士以及更多車輛的 ADAS 和自動駕駛能力。欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.LeddarTech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 專頁， 及 YouTube 頻道。

LeddarTech、Leddar、LeddarEngine、LeddarSP 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記包括 BlackBerry、BlackBerry Secure 和 QNX OS for Safety，均為或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。

LeddarTech 聯絡人： 市場營銷與傳播副總裁 Daniel Aitken

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