CGG : Point sur l’activité du quatrième trimestre

et de l’année 2019

Cash-Flow Net 2019 élevé de 185 millions$

Dette Nette à fin Décembre 2019 de 584 millions$

Chiffre d’Affaires du Groupe de 393 millions$ au T4 2019





Paris, France – le 8 janvier 2020

Point sur l’activité au quatrième trimestre 2019 :

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T4 2019 devrait s’établir autour de 393 millions$.

Le chiffre d’affaires du segment Géosciences devrait s’établir autour de 105 millions$, en hausse de 11% en séquentiel.

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s’établir autour de 166 millions$, soit un niveau élevé après un très fort troisième trimestre 2019. Les après-ventes sont prévues autour de 96 millions$.

Les ventes externes du segment Equipement devraient s’établir autour de 121 millions$, en hausse de 25% en séquentiel.

Chiffre d’affaires de l’année 2019 :

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG de l’année 2019 devrait s’établir autour de 1,397 millions$, en hausse de 14% d’une année sur l’autre.

Cash-Flow Net 2019 et situation financière fin 2019 :

Pour la première fois depuis 2012, CGG anticipe pour 2019, une génération de cash annuelle positive. Le Cash-Flow Net 2019 est estimé autour de 185 millions$.

CGG prévoit à fin décembre 2019 une dette nette de l’ordre de 584 million$ et des liquidités de l’ordre de 611 millions$.

Commentaire du Directeur général :

Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : “Je me réjouis de notre performance 2019 et notamment de la génération positive de cash qui démontre la force de notre nouveau profil centré sur nos collaborateurs, nos données et notre technologie. Tournés vers 2020, nous restons concentrés sur la poursuite de notre stratégie et sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes.”

Résultats de l’année 2019 et conférence téléphonique :

CGG annoncera ses résultats détaillés 2019, le 6 mars 2020 avant l’ouverture de la bourse de Paris.

Déclaration Prospective :

La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s’en trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2019, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com





